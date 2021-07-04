نصيحة للحوامل لحماية المواليد من سرطان الثدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت دراسة جديدة الحوامل بتناول الأطعمة الغنية بـ"الأوميجا 3"، وذلك لدورها في تقليل مخاطر إصابة مواليدهن بالسرطان.

وجد فريق من الباحثين الأمريكيين أن اتباع النساء الحوامل نظاماً غذائياً غنياً بأحماض "أوميجا 3" الدهنية يمكن أن يحمي المواليد من الإصابة بسرطان الثدي، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته، السبت، إن الباحثين لاحظوا اختلافاً كبيراً في الفئران المولودين للأمهات اللائي اتبعن نظاماً غذائياً غنياً بزيت الكانولا، مقارنة بالأمهات اللائي اتبعن نظاماً غذائياً غنياً بزيت الذرة، حيث أثر النظام الغذائي الغني بالأوميجا 3 على التغيرات الجينية على مستوى الجينوم في النسل، وعلى أنماط التعبير الجيني.

ووجد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology، حدوث تأخر لمدة ثلاثة أسابيع في معدل الوفيات في الفئران التي تناولت أمهاتها زيت الكانولا مقابل زيت الذرة، حيث طورت جميع الفئران أوراماً، ولكن تلك التي تغذت بزيت الكانولا كانت تعاني من أورام أبطأ في النمو وأصغر من الفئران التي تغذت بزيت الذرة.

ونقلت الوكالة عن قائد الدراسة، الأستاذ في قسم العلوم البيولوجية في جامعة مارشال، الدكتور فيليب جورجيل، قوله: "أصبحت قضية النظام الغذائي الذي يتبعه الوالدين، وتأثيره على النسل مجالاً مهماً للبحث اليوم، وقد ركزنا في دراستنا على الجوانب الجينية التي تنتقل عبر الأجيال وذلك للتوصل لدور أحماض أوميجا 3 الدهنية في هذه العملية".

وخلص "جورجيل" إلى أن "هذه النتائج ستؤدي إلى تشجيع الناس على إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي قد تسمح بتقليل ظهور أنواع مختلفة من السرطان، وذلك ليس في الأفراد الذين يتبعون هذا النظام الغذائي فحسب، ولكن في نسلهم أيضاً".