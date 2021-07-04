كورونا حول العالم.. بريطانيا تترقب "يوم الحرية" وطفرة إصابات بالبرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكافح العالم فيروس كورونا المستجد وسلالاته وأحدثها المتحور "دلتا"، حيث حصد الفيروس أرواح قرابة 4 ملايين شخص في 210 دول.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 184 مليوناً و243 ألفاً و392 حالة، الأحد.





وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و987 ألفاً و407 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 168 مليوناً و622 ألفاً و514 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





"يوم الحرية" في بريطانيا

قالت رابطة أطباء في إنجلترا إنه يجب على إنجلترا الإبقاء على بعض الإجراءات المفروضة في مواجهة فيروس كورونا إلى ما بعد 19 يوليو/تموز وهو الموعد المحدد لرفع معظم القيود، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار المرض.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم رفع معظم القيود في إنجلترا يوم 19 يوليو/تموز الجاري فيما وصف بأنه "يوم الحرية".

لكنه قال، يوم الخميس، إنه قد يتحتم على البريطانيين الاستمرار في اتخاذ بعض الاحتياطات، دون الخوض في التفاصيل.

وتريد الجمعية الطبية البريطانية من المواطنين الاستمرار في استخدام الكمامات ودعت إلى التركيز مجددا على التهوية الصحية بعد الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الآونة الأخيرة حيث تم تسجيل 27125 حالة يوم الجمعة.





وقال الدكتور تشاند ناجبول رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البريطانية: "تشير هذه البيانات إضافة إلى بعض الزيادة (في أعداد المرضى) في المستشفيات إلى أنه سيكون من الخطأ تماما، من ناحية الصحة العامة، إلغاء جميع القيود في 19 يوليو... أو إعطاء الناس انطباعا بأننا سنعود إلى مجتمع ما قبل كوفيد-19 حيث لا يتعين على أحد اتخاذ أي تدابير لمنع الانتشار".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز"، السبت، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي التطعيم والذين كانوا مخالطين لمصابين بكورونا سيكون بمقدورهم مواصلة حياتهم العادية خلال أسابيع دون الحاجة إلى الدخول في حجر صحي.





559 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و 730912 حالة بعد تسجيل 559 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91030 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.





طفرة إصابات بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 54556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1635 حالة وفاة جديدة بكوفيد -19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البرازيل إلى 18 مليونا و742025 وإجمالي الوفيات إلى 523587.





27 وفاة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 181 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 وفاة، السبت، وذلك مقابل 198 إصابة و21 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 281903 من ضمنهم 213628 حالة تم شفاؤها و16242 حالة وفاة".





إصابات جديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في إحصائية يومية لنتائج الرصد الوبائي لـ"كورونا"، إنه تم تسجيل 498 حالة شفاء فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 533 ألفا و945 حالة ومجموع حالات الشفاء 519 ألفا و139 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 9315 حالة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة الجديدة بأقسام العناية المركزة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 242 .



