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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لتصبغ الجلد.. منها العرقسوس وزيت الزعفران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فرط التصبغ هو حالة تسبب تلف الخلايا الصباغية في بشرتك مما يؤدي إلى تغير اللون، يمكن معالجته بالكريمات وطرق العلاج المختلفة، ولكنه دائمًا صحي إذا تمكنا من علاجه بالطرق الطبيعية، لذا إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك من خلالها علاج تصبغ بشرتك بطرق طبيعية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".علاجات بسيطة لتصبغ الجلد
1. زيت الزعفران
منظف عشبي يستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة وتحسين جودة البشرة، يمكن وضع زيت الزعفران على وجهك مباشرة وبعد ذلك تحتاجين إلى تدليك منطقة التصبغ لمدة خمس دقائق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عدم التوازن في لون البشرة وإزالة السموم من بشرتك.
زيت الزعفران
2. المعجون العشبي
هذه طريقة رائعة لعلاج تصبغ بشرتك، لا يعالج الاستحمام بالأعشاب تصبغ الجلد فحسب ، بل يزيل أيضا السموم والجزيئات المسببة لحب الشباب، يمكن أن يحسن نسيج بشرتك ويجعل بشرتك ناعمة ومتوهجة.
3.العرقسوس
العرقسوس كان علاجًا فعالاً للغاية في علاج مشاكل تصبغ الجلد، ضعه على جلدك اتركه لمدة نصف ساعة، العرقسوس يمنع السموم الضارة من دخول بشرتك.
عرقسوس
4.خشب الصندل
يحسن خشب الصنل لون بشرتك ويزيل السموم والزيوت الزائدة ويعالج العديد من المشاكل المتعلقة بالجلد ويجعل بشرتك صحية، ضعيه على البقع التي حدث فيها تغير في لون الجلد واغسليه، ستلاحظين الفرق في بشرتك في غضون أيام قليلة.
خشب الصندل
5. معجون الكركم وزيت الخردل
امزجى معجون بزيت الخردل مع ملعقة من مسحوق الكركم، امزجهما معا حتى يصبح الخليط متساويًا ثم ضعيه على المنطقة المصابة على بشرتك، سيعمل معجون الكركم وزيت الخردل على تحسين لون بشرتك وإزالة السموم الضارة من الجلد.