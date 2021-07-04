شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية لتصبغ الجلد.. منها العرقسوس وزيت الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط التصبغ هو حالة تسبب تلف الخلايا الصباغية في بشرتك مما يؤدي إلى تغير اللون، يمكن معالجته بالكريمات وطرق العلاج المختلفة، ولكنه دائمًا صحي إذا تمكنا من علاجه بالطرق الطبيعية، لذا إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك من خلالها علاج تصبغ بشرتك بطرق طبيعية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

علاجات بسيطة لتصبغ الجلد

1. زيت الزعفران

منظف ​​عشبي يستخدم في علاج العديد من مشاكل البشرة وتحسين جودة البشرة، يمكن وضع زيت الزعفران على وجهك مباشرة وبعد ذلك تحتاجين إلى تدليك منطقة التصبغ لمدة خمس دقائق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عدم التوازن في لون البشرة وإزالة السموم من بشرتك.



زيت الزعفران