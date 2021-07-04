شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض الكلى المزمن عند الأطفال ونصائح للتغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكلى المزمن من الأمراض التي قد تصيب الأطفال أيضاً، قد تلاحظ أن طفلك يبدو شاحبًا أكثر من المعتاد ويعاني من أعراض تشير إلى وجود خطأ ما في الكلى، مثل كثرة التبول أو تورم الجسم، لكن ما هي أعراض مرض الكلى المزمن عند الأطفال؟ وهل يمكن أن تساعدهم التغذية على الشعور بالتحسن؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لموقع " homehealth".



مرض الكلى المزمن عند الاطفال

س: ما هو مرض الكلى المزمن عند الأطفال؟

تعمل الكلى السليمة على تصفية الفضلات والسموم التي تدخل الجسم من الطعام والبيئة وبعض الأدوية ثم يتم التخلص من هذه النفايات من الجسم عن طريق البول.

تقوم الكلى أيضًا بترشيح الشوائب من الدم قبل إعادة تدويرها إلى القلب ومع ذلك ، عندما يعاني الطفل من مرض مزمن في الكلى المعروف أيضًا باسم الفشل الكلوي المزمن، تفقد الكلى تدريجياً قدرتها على أداء وظائف التنقية نتيجة لذلك، يعاني الطفل من تراكم النفايات والسموم تبدأ الحالة بشكل خفيف وتتطور حتى تتلف الكلى بشكل دائم.

س: ما أسباب مرض الكلى المزمن عند الأطفال؟

يمكن أن يحدث مرض الكلى المزمن بسبب العديد من الأمراض المختلفة وأكثرها شيوعًا ما يلي:

-عيوب خلقية

-اضطرابات المناعة الذاتية

-السكري

-ضغط دم مرتفع

-العلاج الكيميائي

-الاستخدام طويل الأمد لبعض الأدوية

-التهابات المسالك البولية المتكررة

-التهاب كبيبات الكلى - التهاب في وحدات التصفية في الكلى

-التهاب الكلية الخلالي - التهاب في نبيبات الكلى والبنى المحيطة

-مرض تكيس الكلى

-انسداد المسالك البولية لفترات طويلة بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصى الكلى وبعض أنواع السرطان

-قد يساعد التشخيص المبكر لهذه الحالات الأساسية وعلاجها في إبطاء تقدم مرض الكلى المزمن.



مرض الكلى المزمن عند الأطفال

س: ما أعراض مرض الكلى المزمن عند الأطفال؟

قد تختلف أعراض مرض الكلى المزمن من طفل لآخر ، اعتمادًا على مدى تقدم الحالة ومع ذلك ، فإن أكثرها شيوعًا تشمل:

-كثرة التبول - إذا كان الطفل صغيرًا، فغالبًا ما يشمل ذلك تبليل الفراش

-إعياء

-شحوب

-تورم في الوجه والقدمين والكاحلين

-الغثيان المزمن

-التقيؤ

-مشاكل النوم

-فقدان الشهية

-تشنجات العضلات وتشنجاتها

--حكة مستمرة

-ألم في الصدر ، إذا تراكم السائل حول بطانة القلب

-ضيق التنفس ، إذا تراكم السوائل في الرئتين

س: هل توجد نصائح التغذية لمساعدة الأطفال المصابين بأمراض الكلى المزمنة؟

بينما لا يوجد علاج لمرض الكلى المزمن، يمكنك إبطاء تقدمه باتباع نظام غذائي سليم هذا مهم بشكل خاص إذا كان طفلك رضيعًا، حيث ينمو الأطفال بمعدل أسرع خلال العامين الأولين من حياتهم - وكلما تم تشخيص مرض الكلى المزمن مبكرًا زاد احتمال تأثيره على نموهم.

نصائح غذائية للأطفال المصابين بمرض الكلى المزمن1. الحد من الفوسفور

الفوسفور مهم لأنه يساعد في الحفاظ على قوة العظام عندما يستهلك الشخص الكثير منه، يتم التخلص من الفائض من الجسم عن طريق الكلى.نظرًا لأن الطفل المصاب بمرض الكلى المزمن لا يمكنه فعل ذلك ، فإن تراكم الفوسفور يمكن أن يسحب الكالسيوم من العظام - مما يجعلها أضعف.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الفوسفور أيضًا إلى ترسب الكالسيوم في الأوعية الدموية والرئتين والقلب هذا يزيد من خطر الاصابة بنوبة قلبية اسأل طبيب الأطفال الخاص بطفلك عن جرامات الفوسفور التي يجب أن يستهلكها يوميًا وعن توصيات لبدائل الطعام.

2. زيادة السعرات الحرارية

هذا مهم بشكل خاص إذا كان طفلك رضيعًا أو إذا كان يعاني من فقدان الشهية إذا لم يرغبوا في تناول الكثير من الطعام ، أضف الصلصات إلى طعامهم، وقدم لهم وجبات غنية بالسعرات الحرارية ، مثل البطاطس المهروسة ، والأفوكادو ، وزبدة الفول السوداني ، والفطائر واللبن والفاكهة العصائر. أضف على وجباتهم مكونات أخرى غنية بالسعرات الحرارية، مثل جوز الهند المبشور وزيت الزيتون والمكسرات.

3. زيادة تناول الحديد

يصاب بعض الأطفال المصابين بمرض الكلى المزمن بفقر الدم عندما يحدث هذا ، يمكن أن يؤثر على قدرة طفلك على حمل كميات كافية من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم يمكن علاج ذلك من خلال توفير الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والكينوا والبقوليات والأسماك والديك الرومي والشوكولاتة الداكنة والتوفو والفواكه المجففة والحبوب المدعمة بالحديد والخبز والمكرونة.