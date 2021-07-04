شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكنك إراحة عينيك أثناء العمل؟.. تعرف على طرق بسيطة للحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من التهاب وتهيج العين واحمرارها وفى بعض الأحيان تظهر الحكة فى العين، ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن هؤلاء لا يحملون أيا من الأمراض فى أعينهم وإنما تسهم فى أعراضهم العادات الخاطئة على مدار اليوم وخاصة فى وقت العمل.

ووجه التقرير الطبى المنشور على الموقع ، عددا من النصائح التى يجب اتباعها بعيدا عن العلاج الدوائى والتردد على الأطباء جراء ما تسببه متاعب العين من الصداع وعدم القدرة على النظر، والشعور بالكثير من الألم وجاءت أبرز هذه النصائح كالتالى:

1 - لابد من استراحة العين كل 20 دقيقة من خلال النظر لمسافة 6 أمتار بعيدا.

2 -لابد من النهوض خاصة فى الأعمال المكتبية كل ساعتين وأخذ قسط من الراحة بما لا يقل عن 15 دقيقة.

3 - فى حالة كون العيون جافة لابد من فتحها وغلقها أكثر.

4 - استخدام شاشة مضادة للوهج لمن يستخدمون الكمبيوتر بصورة كبيرة فى أعمالهم.

وأضاف التقرير، أن الحرص على راحة العين يجنبنا الكثير من الأعراض وأهمها التهاب جفن العين والتى تسبب آلاما كثيرة والشعور بالصداع فى كثير من الأحيان، وعدم القدرة على مواصلة العمل.

وتابع التقرير، أن جفاف العين هو سبب شائع آخر مزعج لألم العين ، ويبدأ جفاف العين عادة ببطء وبشكل تدريجي مقارنة مع ألم العين، الذي يظهر بعد حدوث خدش القرنية أو دخول جسم غريب إلى العين ، وأحياناً، فإن نقص الدموع لترطيب العين يمكن أن يؤدي لخدش القرنية.

لذا وحرصا على سلامة العين، لابد من استخدام قطرات العين، وإذا شعر الشخص حينها بتحسن تكون الآلام حينها ناجمة عن جفاف العين، ولا داعى اللجوء للطبيب .