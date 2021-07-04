شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة.. استخدمى طريقة بخار الوجه وقناع قشر البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرض المفرط للشمس يعانى الكثيرون من اسمرار البشرة والاجهاد الشديد بها، لذلك ينصح دائما باستخدام واقى من أشعة الشمس الضارة مع الاهتمام باستخدام كريمات التفتيح ولكن قد تحتوى كريمات التفتيح على مواد كيماوية تؤثر على البشرة، لذلك هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على التفتيح وحسب ما ذكره موقع india فهذه الطرق هي:

1: زيت الزيتون مع العسل الأبيض

لتفتيح لون بشرتك ، دلكي بشرتك يوميًا بزيت الزيتون و العسل، اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل ودلكيه على بشرتك لبضع دقائق، إذا كانت بشرتك دهنية أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون.

2: بخار الوجه

ستعمل طريقة التنظيف العميق هذه على فتح المسام وتنظيف جميع الأوساخ، لكن بدلاً من استخدام الماء العادي ، اغلي قشور الليمون في الماء ثم استخدمي الماء لتبخير وجهك، افعلي ذلك لبضع دقائق ثم جففي وجهك بمنشفة ناعمة مبللة .

3: استخدم ماء الورد البارد

ماء الورد له خصائص مضادة للالتهابات ، فهو يقلل احمرار بشرتك، إن رش ماء الورد البارد على الوجه سيجعل بشرتك منتعشة ونضرة ويعززها أيضًا.

4: تقشير البشرة

تحتاجين إلى تقشير بشرتك للتخلص من الجلد الميت المتراكم كل يوم، استخدمي عبوة تقشير منزلية الصنع عن طريق خلط 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الأرز مع القليل من زيت جوز الهند، افركي هذا المزيج على بشرتك للتخلص من السمرة وتحسين بشرتك.

5: استخدمي قناع قشر البرتقال

يمكنك وضع قناع قشر البرتقال للحصول على نتائج مدهشة للبشرة، اطحني قشور البرتقال الطازجة بالحليب البارد وضعي المعجون على وجهك ورقبتك، استخدمى هذه العبوة مرتين في الأسبوع للبشرة الفاتحة بشكل طبيعي.

6: الصبار

اخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم و 1 ملعقة كبيرة من العسل في وعاء وضعيه على وجهك ورقبتك اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه باستخدام قطعة قطن مبللة بالحليب المبرد، اغسلي وجهك بالماء البارد بعد مسحه بالحليب.

7: الخيار

لتفتيح لون البشرة ، يمكنك مزج شرائح الخيار المقشرة مع مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من عصير الليمون، ضعي حزمة العناية بالوجه العشبية على وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء.