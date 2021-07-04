شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لمتغير دلتا بلس إصابة أشخاص تم تطعيمهم ضد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر خبراء من أن سلالة دلتا بلس شديدة العدوى قادرة على التسبب في موجة ثالثة من كورونا، وفيما يلي بعض الحقائق عن متغير دلتا بلس وفقا لتقرير موقع " healthsite".



متغير دلتا بلس واصابة كورونا

هل يمكن أن يؤثر Delta Plus على أولئك الذين يتم تطعيمهم بالكامل؟

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف الحالة الأولى لمتغير دلتا بلس من كورونا في ولاية راجاستان بالهند في امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا تم تطعيمها بالكامل، وأبلغ أفراد أسر المرضى وسائل الإعلام أن المرأة تعافت من فيروس كورونا في مايو وتلقت اللقاح، لذلك من الممكن الإصابة بمتغيرات دلتا ودلتا بلس حتى بعد الحصول على لقاح.

هل تعد لقاحات كورونا فعالة ضد دلتا بلس؟

في وقت سابق من هذا العام ، تم طرح اللقاحات ضد فيروس كورونا الجديد للاستخدام في حالات الطوارئ في أجزاء مختلفة من العالم تتعرض لخطر فيروس كورونا، تم تطوير اللقاحات في الأصل لسلالات كورونا التي كانت موجودة في الموجة الأولى ، أي البديل ألفا، لذلك ، فإن متغيرات Delta و Delta Plus التي تم اكتشافها حديثًا لديها قدرة قوية على تجاوز الأجسام المضادة التي تم إنشاؤها بواسطة اللقاحات.

أعراض الإصابة بسلالة كورونا دلتا بلس

بعض الأعراض التي قد تسجلها الإصابة بمتغيرات دلتا ودلتا بلس تشمل :