شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية لعصير البصل.. يقلل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البصل جزءا رئيسيا من النظام الغذائي بالعالم، سواء كنت تضيفه إلى الأكلات، وتحضر عصيرًا منه، إلى جانب توفير فوائد صحية فهو غني بمركبات الفلافونويد والسكريات والستيرويد والسابونين والألين والسكريات الصحية المسؤولة بشكل أساسي عن خصائص مضادات الأكسدة النباتية والمضادة للالتهابات والبكتيريا. كما أنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات (أ ، ب ، ج) وحمض الفوليك والمعادن، فى خلال التقرير التالي نتناول بعض الفوائد الطبية لعصير البصل، وفقا لما نشر من موقع boldsky.



البصل

1. إنقاص الوزن :وفقًا لدراسة ، فإن عصير البصل غني بمادة الكيرسيتين ، وهي فلافونويد نباتي قد يساعد في الحفاظ على مستوى الدهون.

2. يزيد من عدد الحيوانات المنوية : وفقًا لدراسة، يمكن لعصير البصل الطازج أن يؤثر إيجابًا على عدد الحيوانات المنوية ويحسن من قدرتها على البقاء والحركة، يتمتع البصل بغناه بمضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية الحيوانات المنوية من التلف.



عصير البصل



عصير البصل

3. الوقاية من أمراض القلب : قد يساعد عصير البصل في تقليل علامات الالتهابات التي تسببها السمنة والتي قد تؤدي إلى أمراض القلب.له تأثيرات كبيرة على فلورا العين، وقد يساعد في علاج التهابات العين الشائعة والتهاب الجفن والتهاب الملتحمة، قد تساعد المركبات المضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات الموجودة في عصير البصل فى مكافحة الالتهابات.

5. قد يعيد تساقط الشعر: أظهرت دراسة فعالية عصير البصل عند استخدامه موضعيًا لعلاج داء الثعلبة، وهي حالة تتميز بحالة تساقط الشعر غير المكتمل، وضع عصير البصل مرتين يوميًا لمدة شهرين ، ساعد في إعادة نمو الشعر.



عصير البصل

6. يمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام : لدى النساء بعد سن اليأس تتميز هشاشة العظام بفقدان كثافة المعادن في العظام مما يؤدي إلى ضعف وهشاشة العظام، أظهرت دراسة أن التأثيرات المضادة للأكسدة لعصير البصل يمكن أن تساعد بشكل طفيف في تحسين كثافة المعادن في العظام لدى النساء بعد سن اليأس.