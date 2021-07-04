شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات نقص فيتامين "ب 12" فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون علامات نقص فيتامين ب 12 غير معروفة لأن العديد من المصابين يفتقرون إلى المغذيات الحيوية لفترة طويلة، وقد اعتادوا على أعراضهم غير العادية، فقد يؤدى نقص فيتامين ب 12 إلى مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي هي أعراض شائعة عند نقص الفيتامين الأساسي، ويمكن أن تؤثر مشاكل الأعصاب غير العادية هذه أيضًا على عيون الشخص مسببة تشنج الجفن.

ووفقا للتقرير الذى نشره موقع "express" البريطانى فإن أكثر أشكال ارتعاش الجفن شيوعًا هو عندما يبدأ الجفن السفلي لعين واحدة في القفز أو الارتعاش أو الارتعاش بشكل متقطع وغير مسيطر عليه، وعادةً كل بضع ثوانٍ لمدة دقيقة أو دقيقتين، وفي بعض الأحيان، يمكن للجفن العلوي أن يرتعش بدلاً من الجفن السفلي.





وأوضح التقرير أنه يمكن أن تتأثر كلتا العينين، ولكن ليس عادة في نفس الوقت، وتشنج الجفن هو حالة نادرة تتسبب في وميض جفنك أو ارتعاشة، لا يمكن لأي شخص التحكم فيه ويسمى أيضًا الوميض أو الوخز اللاإرادي.

وأكد أن الوخز ناتج عن تشنج عضلي حول عينك، وقد تشمل الأسباب الخطيرة الأمراض العصبية وتؤثر على النساء أكثر من الرجال، كما يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى متلازمات عصبية مختلفة: الاعتلال العصبي ، اعتلال النخاع ، الخرف ، ترنح المخيخ ، ضمور العصب واضطرابات المزاج.

وأضاف التقرير أن اضطرابات الحركة لا تعد عادة من سمات نقص فيتامين ب 12 عند البالغين، في حين أن الأطفال المصابين بنقص فيتامين ب 12 يمكن أن يصابون بالرعشة والتشنجات وغيرها من الحركات غير الطبيعية.

وأشار التقرير إلى أن ارتعاش العين علامة على نقص فيتامين ب 12 ، وفقًا لمرضى الغدة الدرقية، كما يحدث هذا عادة في عين أو أخرى ويمكن أن يظهر حتى في حالة نقص فيتامين ب 12 "الحدودي".

وأوضح أن عيون الشخص تحتوى على الكثير من الأعصاب ، لذلك عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ب 12 يبدأ في الارتعاش، هذا هو أحد الأعراض الأولية لنقص المغذيات ويمكن أن يحدث حتى عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 أقل قليلاً من المعتاد.