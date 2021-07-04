شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية لمرض الكبد الدهنى.. منها الصبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحافظ الكبد على آلية إزالة السموم من الجسم، كما يقوم تلقائيًا بإزالة الشوائب والسموم، وهناك اعتقاد شائع بأن مشاكل الكبد هى أحد الطرق التي يمكن أن يتلف الكبد بها، أشياء أخرى يمكن أن تسبب مشاكل للكبد واحدة من أكثر الأمراض المقلقة هو الكبد الدهني، كطريقة للحفاظ على صحتك وتجنب أمراض الكبد الدهنية والمشاكل ذات الصلة، بحسب موقع "only my health".

زيت أملا

يعرف زيت أملا بشكل شائع بأنه منشط للكبد، له خصائص خافضة للحرارة ومضادة للملاريا يزيد الشهية ويفيد جدا في اضطرابات المسالك البولية.



زيت أملا

الكركم

له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد أظهرت الأبحاث أن الكركم عنصر قوي في حمايتنا من إصابات الكبد وحماية أجسامنا من السموم الضارة.