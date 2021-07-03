الكويت تسجل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل 1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 362018 في حين سجلت 10 حالات وفاة جميعها غير محصنة ليصبح مجموع حالات الوفاة 2005.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 1873 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 341477 حالة، موضحا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.32 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 299 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18536 في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة إلى 1056.