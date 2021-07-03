شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح صحية للعناية بالبشرة فى الصيف.. شرب الماء كثيرا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع موسم الصيف حيث تسبب مشاكل العناية بالبشرة والشعر، يجعل هذا موسم بشرتنا عرضة للحساسية والالتهابات والحكة ومشاكل الرطوبة، لا يعني الحفاظ على بشرة صحية أنه يجب عليك الاستمرار في غسل وجهك طوال اليوم، هناك عدد من النصائح الخاصة والتي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بإجراءات العناية بالجمال لذلك، إليك 4 نصائح مفيدة وصحية للعناية بالبشرة، بحسب موقع "only my health".

نصائح للعنايه بالبشرة فى الصيف

1. توحيد لون البشرة

يعد توحيد لون بشرتك أحد أهم نصائح العناية بالبشرة الموسمية التي يجب عليك اتباعها بالتأكيد، قد نواجه العرق والرطوبة كثيرًا في هذا الموسم في فتح مسام الجلد، يمكن أن يساعد استخدام التونر بعد التنظيف في تقليل أوإغلاق المسام المفتوحة، يمكنك اختيار مسحوق من الكحول يحتوي على مكونات مضادة للأكسدة مثل الشاي الأخضر وحمض الجليكوليك الذي يساعد في شد الجلد وتقليل حب الشباب وإزالة خلايا الجلد الميتة.