صحة ورشاقة

بدء تطعيم الفئة العمرية من 18 سنة بعُمان

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم السبت عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق بداية من الأحد ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد .

 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد دعت وزارة الصحة العمانية أن الفئة المُستهدفة إلى ضرورة حجز مواعيد قبل التوجه للمراكز الحكومية المعتمدة للتحصين في مختلف محافظات السلطنة لأجل ضمان عملية تحصين آمنة ومُيسرة للجميع.

 

وكان مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة العمانية الدكتور سيف بن سالم العبري ذكر في تصريحات سابقة إنه تم رصد سلالات ألفا ودلتا وبيتا بالسلطنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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