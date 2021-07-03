منحنى كورونا يرتفع بسرعة في المغرب.. وتحذيرات من انتكاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُسجل منحنى الإصابات اليومية بفيروس كورونا ارتفاعا متزايدا في المملكة المغربية، خاصة بالتزامن مع دخول فصل الصيف واقتراب عيد الأضحى.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصحة، فإن المملكة سجلت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 951 حالة إصابة جديدة، لترتفع الحالات النشطة إلى 5491 حالة.

وخلال الأسبوع المنصرم، عرفت الحالات الإيجابية ارتفاعاً متزايداً، إذ صارت المملكة تُسجل يومياً مئات الحالات، فيما كانت في السابق محصورة في العشرات.

وتبعاً للنشرة اليومية لوزارة الصحة المغربية، فإن الحالات الخطرة بلغت 242 منها 141 تحت التنفس غير الاختراقي، فيما توجد تسع حالات تحت التنفس الاختراقي.

وعلى مستوى عملية التلقيح، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جُرعتيهم من التطعيم المضاد لكورونا 9.161.960، فيما ينتظر 902.323 فرداً موعد حُصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح.

من جهة أخرى، رفعت وزارة الصحة المغربية من حدة تحذيراتها من مغبة التراخي في الالتزام بالاحترازات الصحة، داعية المغاربة إلى مزيد من الالتزام والحزم.

وفي وقت سابق، لفت بيان للوزارة إلى أن الاستمرار في التراخي في الإجراءات الاحترازية من شأنه أن يقود البلاد إلى انتكاسة وبائية، ويرجعها إلى نقطة الصفر.