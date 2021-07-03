شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعدك فى التخلص من الصداع النصفى.. منها النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي من أكثر أنواع الصداع المزعجة التي قد تؤثر عليك بشكل كبير، وعادةً ما يسبب الصداع النصفي ألم متوسط ​​أو شديد في جانب واحد من الرأس، وأحيانًا يكون مصحوبًا بالتعب والإرهاق وعدم تحمل الصوت والضوء أو كليهما، فى هذا التقرير نتعرف على 6 طرق سهلة للسيطرة على الصداع النصفي وتقليل تكرار نوبات الصداع، وفقاً لموقع healthshots.

6 طرق سهلة للسيطرة على الصداع النصفي وتقليل تكرار نوبات الصداع

1. ركز على النوم

يجب أن يتضمن روتين النوم الصحي ما لا يقل عن سبع إلى ثماني ساعات من النوم لاستعادة نشاط الدماغ، يساعد النوم في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، ويحميك من القلق والاكتئاب، ويعزز الاسترخاء العميق.

2. تناول وجبات منتظمة

يعد تخطي الوجبات الرئيسية من مسببات الصداع النصفي الشائعة، حيث أن فترات عدم تناول الطعام الطويلة يمكن أن تسبب الصداع ذلك لأن جسمك محروم من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للوظيفة المثلى.

3. تمارين التنفس العميق لإبعاد التوتر

يمكن أن يكون التوتر سببًا رئيسيًا وراء الصداع النصفي المنتظم، للتحكم في التوتر، جرب اليوجا والتأمل وتمارين التنفس العميق، لأنها يمكن أن تخفف من التوتر وتساعدك على تجنب الصداع النصفي حاول أيضًا ألا تنخرط في أنشطة مرهقة.

4. أقلع عن التدخين

بالنسبة لبعض الأشخاص، يعتبر التدخين سببًا رئيسيًا للصداع النصفي، والتدخين يمكن أن يؤثر على جسمك من الداخل.

5. الحد من الوقت الذى تقضيه أمام الشاشات

النظر إلى التلفاز وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة وألعاب الفيديو يؤدي إلى الإرهاق وقلة الدورة الدموية في الجسم وإجهاد العين، كل هذا يمكن أن يؤدي إلى الصداع، لذلك ، حدد وقتا لهذه الشاشات.

6. تنظيم تناول الكافيين

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي بشكل يومي، فاقصر استهلاك الكافيين على كوب واحد في اليوم.