علاج السعال عند الأطفال بالأعشاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 07:48 مساءً - إن السعال المتقطع المصحوب بالبلغم أو السعال الجاف يجعل من سيلان الأنف واحمرار العينين وتقلبات المزاج شيئاً صعب التحمل.

لأنك مشغولة جداً، فأنت تحبين فقط احتضان طفلك الذي يسعل حتى يشعر بتحسن لكن سعاله لن يخف، بحيث يصعب عليك اصطحابه إلى أي مكان، حتى الأمهات الأخريات سيقلقن على أطفالهن منه، تابعي معنا أهمية هذه الأعشاب لسعال الأطفال، والتي تغنيك عن إعطاء طفلك أي دواء.

نبات البلسان

البلسان

يعتبر البلسان مضاداً قوياً للفيروسات، وموطنه الأصلي الولايات المتحدة وهو علاج عشبي قديم، وقد أجريت عليه دراسات أثبتت قدرته على مكافحة الإنفلونزا بفضل آثاره المضادة للفيروسات. كما أنه معزز للمناعة، ما يساعد الجسم على القيام بالعمل الضروري لمحاربة المرض.

طريقة التحضير:

في كوباً ونصف من الماء في وعاء، وضعي عدة وريقات من نبات البلسان

أضيفي ربع ملعقة صغيرة الكركم وربع ملعقة صغيرة من القرفة.

اتركي الخليط يغلي لمدة دقيقة ثم قومي بتخفيض الحرارة لمدة 15 دقيقة.

أزيلي القدر من النار ودعيه يبرد لمدة 5 دقائق.

قومي بتصفيته كالشاي وأضيفي ملعقة كبيرة من العسل.

الزعتر

الزعتر

الزعتر عشب تقليدي معروف بقدرته على دعم الجهاز التنفسي، وعدا عن أنه يستخدم عشباً للطهي، فهو ممتاز للأطفال، ويقدم كعلاج للسعال الداعم وانسداد الجهاز التنفسي، يمكنك أيضًا إضافة الزعتر إلى حمام الأطفال الليلي بالأعشاب للمساعدة على تحفيز جهاز المناعة والاسترخاء. لكن نظفى مجرى الهواء عند طفلك قبل النوم.

طريقة التحضير:

سخني الماء في إبريق على النار حتى الغليان.

أضيفي الزعتر وغطي الإبريق، واتركي المزيج يغلي لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.

ارفعي المشروب عن النار، اتركيه يبرد لمدة دقيقتين، وأضيفي العسل، ثم قدميه لطفلك.

الورد البري

الورد البري

زهور الزينة الجميلة، تحمل أيضاً فوائد علاجية فهي من أفضل ما يميز طب الأعشاب، للتخلص من السعال، عدا عن أنها غنية بفيتامين سي وتتمتع بنكهة لذيذة وسيرغب بها الأطفال كدواء حسن.

طريقة التحضير:

سخني كوباً ونصف في قدر على النار حتى درجة الغليان.

ضعي حفنة من ورق الورد، وغطي الوعاء لنصف دقيقة، لأن المواد المفيدة في الأعشاب هي عبارة عن زيوت طيّارة.

ارفعيه عن النار، واتركيه ليبرد، 5 دقائق، ثم قدميه لطفلك مع ملعقة من العسل.

لحاء الكرز البري

لحاء الكرز البري

لحاء الكرز البري الذي يستخرج من نبات الكرز البري Wild cherry وهو شجر طويل يصل ارتفاعه إلى 30 متراً له أوراق مستطيله وأزهار بيضاء تتشكل في عناقيد جميلة وله ثمار سوداء إلى أرجوانية .

الموطن الأصلي للكرز البري أمريكا الشمالية، وينمو في كثير من أنحاء الولايات المتحدة، الجزء المستخدم من الكرز البري الذي يعرف علمياً باسم Prunus serotina من الفصيلة الوردية هو اللحاء، حيث يمكن سحقه وتجفيفه،

طريقة التحضير:

خذي ملعقة صغيرة من مسحوق اللحاء وضعيها على ملء كوب ماء مغلي.

اتركيها تنقع لمدة 15 دقيقة ثم صفيها واعطيها لطفلك بمعدل مرة يومياً بعد الأكل.

يجب عدم استعمال كميات كبيرة من لحاء الكرز البري نظراً لسُميته.

أزهار الأوريغون

أزهار الأوريغون

هذا العشب يمكن الاحتفاظ به ضمن مجموعة أدوات السفر العشبية، فهو يحافظ على قوة جهاز المناعة في مواجهة الجراثيم غير المألوفة. ويفضّل استخدامه عندما تبدأ العلامات الأولى للخربشة في الحلق في الظهور.

طريقة التحضير:

سخني كوباً ونصف في قدر على النار حتى درجة الغليان.

ضعي كمية من الأوريغون، وغطي الوعاء لنصف دقيقة.

ارفعيه عن النار، واتركيه ليبرد، 5 دقائق، ثم قدميه لطفلك مع ملعقة من العسل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.