كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 07:48 مساءً - تُعرّف الجمعية الدولية لسلامة الأطفال التبولَ المتكرر على أنه التبول ثماني مرات أو أكثر خلال ساعات الاستيقاظ لدى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أو أكبر، على الرغم من أنها ليست مشكلة خطيرة دائماً، إلا أنها ليست طبيعية تماماً أيضاً؛ لذلك حتى بدون أعراض أخرى، يجب على الأطفال الذين يعانون من كثرة التبول زيارة طبيب الأطفال.

مراجعة طبيب الأطفال لكثرة التبول

طفلك

قال الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال: لكي تكون مستعداً بشكل أفضل، من الحكمة أن يكون لديك تاريخ مفصل عن عادات الأمعاء والمثانة لدى طفلك مكتوب أو مخزّن، تتضمن الأسئلة التي من المحتمل أن يطرحها طبيب الأطفال الخاص بك من أجل تفريق الأسباب المختلفة للتبول المتكرر ما يلي:

هل يشعر طفلك بالحاجة إلى التبول بشكل متكرر ، ولكن بعد ذلك لا يتعين عليه فعلاً الذهاب؟

، ولكن بعد ذلك لا يتعين عليه فعلاً الذهاب؟ هل يستيقظ طفلك عدة مرات ليلاً للتبول؟

هل يعاني طفلك من التبول اللاإرادي بعد تدريبه على استخدام الحمام؟

هل يتبول طفلك بشكل متكرر ويتبول بكميات كبيرة في كل مرة؟

بالإضافة إلى متابعة عادات طفلك، سيجري طبيب الأطفال أيضاً فحصاً جسدياً وتحليلاً للبول؛ لاستبعاد بعض أسباب التبول المتكرر مثل العدوى أو داء السكري.

إذا لم يكن طبيب الأطفال قادراً على تحديد سبب كثرة التبول لدى طفلك، أو إذا اشتبه في وجود حالة تتطلب تقييماً أكثر شمولاً من قِبل أخصائي؛ فسيتم إحالتك إما إلى طبيب المسالك البولية للأطفال (طبيب متخصص في علاج المسالك البولية) أو طبيب كلى الأطفال (طبيب متخصص في علاج اضطرابات الكلى).

أسباب كثرة التبول عند الأطفال

كثرة التبول

هناك عدد من الأسباب التي تجعل طفلك يتبول كثيراً، بعضها أكثر وضوحاً من البعض الآخر، على سبيل المثال: إذا كان طفلك يتبول كثيراً لأنه يشرب كميات كبيرة من السوائل، على الرغم من أنه لا يشعر بالعطش، اعلمي أن الإمساك يمكن أن يكون مرتبطاً بكثرة التبول، يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالإمساك من حلقات مملوءة بالفضلات في الأمعاء، عندما تضغط هذه الحلقات على المثانة، سيكون لدى الأطفال الرغبة في التبول، فيما يلي بعض الأسباب المحتملة الأخرى لكثرة التبول لدى طفلك.

استعجال الطفل على تكملة ألعابه

استعجال الطفل

مع ضعف التبول، لا يأخذ الأطفال الوقت الكافي لإفراغ مثانتهم لأنهم في عجلة من أمرهم للعودة إلى اللعب، (هذا عادة ما يسبب سلس البول) إذا كنت تشكين في ذلك، شجعي طفلك على إفراغ مثانته بالكامل في كل مرة يذهب فيها إلى الحمام، ووضعه في جدول زمني للإفراغ كل 2 إلى 3 ساعات.

التهاب منطقة التبول

هناك اعتبار آخر وهو الالتهاب، قد يكون هذا بسبب عدم التنشيف والتجفيف بشكل صحيح أو التنظيف بالمنظفات أحياناً يحدث التهاباً.

السكري

كثرة التبول

يُعد سكري الأحداث (أو النوع الأول) من الحالات الطبية التي يعاني منها العديد من الآباء عندما يحضرون أطفالهم إلى الطبيب مع كثرة التبول، من المحتمل أن يتضمن اختبار مرض السكري تحليل البول الذي سيظهر السكر أو الجلوكوز أو الكيتونات.

على عكس العديد من الحالات الأخرى التي تسبب التبول المتكرر؛ فإن الأطفال المصابين بداء السكري يتبولون بكميات كبيرة في كل مرة، ومن المرجح أيضاً أن يشربوا كثيراً وغالباً ما يفقدون الوزن، وهي الأعراض الكلاسيكية لمرض السكري.

مرض السكري الكاذب

التبول

مرض السكري الكاذب (DI) هو سبب نادر للتبول المتكرر، هو نتيجة مشكلة الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)، وهو هرمون يسمح للكلى بامتصاص الماء، إذا لم تستطع الكلى الحفاظ على الماء، يفقد الجسم الماء؛ مما يؤدي إلى العطش الشديد.

هناك نوعان من DI، في مرض السكري الكاذب المركزي، لا تستطيع أجسام الأطفال إنتاج الكميات اللازمة من هرمون ADH، يحدث مرض السكري الكاذب كلوي المنشأ عند الأطفال غير القادرين على الاستجابة للهرمون المضاد لإدرار البول في دمائهم.

التهاب المسالك البولية

غالباً ما يتبول الأطفال المصابون بعدوى المسالك البولية بشكل متكرر، ولكن غالباً ما تظهر عليهم أعراض أخرى، مثل: الألم والحرقان مع التبول (عسر البول)، والبول الغائم أو الدموي، والحمى.

قد يعانون أيضاً من آلام الظهر والغثيان، أو الشعور بالحاجة إلى التبول بشكل مفاجئ (إلحاح)، يعد تحليل البول ومزرعة البول من الاختبارات المهمة لتقييم الأطفال المصابين بأعراض عدوى المسالك البولية.

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