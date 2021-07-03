بدلا من القهوة… هذه المنتجات تنشط جسمك

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 6:45 مساءً

يوجد العديد من المنتجات التي تعتبر بديلا جيدا للقهوة ولها نفس التأثير، وهذا ما كشفت عنه طبيبة التغذية الروسية آنا بيلوسوفا.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”: جميع أنواع العصائر كالحمضيات والتوت والفواكه بشكل عام، لها تأثير منشط.

وأضافت: يمكن للخضروات مثل الباذنجان والبصل الطازج والثوم أن تحفز الجهاز العصبي، ولكن التأثير يختلف بين نيئة ومطهية، فبعد المعالجة الحرارية تغير خصائصها.

وأوضحت: إذا قضمت جزرة نيئة، فسيكون هناك تأثير منشط، وإذا قمت بطهيها، فسيكون ذلك مهدئًا. والأمر نفسه مع البنجر: للبنجر النيء تأثير محفز، بينما يكون للبنجر المعالج بالحرارة تأثير مهدئ.. ولكن لا يختلف التأثير مع الكوسا والبطاطا والقرع، مثلا.

وتابعت: أما بالنسبة للأسماك واللحوم، إذا تم طهيها مع كثير من التوابل الحارة والملح، فسيكون لها تأثير محفز.

وختمت: الحليب الدافئ أو الرائب أو الزبادي الدافئ لها خصائص مماثلة للحلويات، حيث تثير الخمول وقد تجعلك تنام، أما الشوكولاتة الساخنة يمكن أن يكون لها تأثير مختلف وغير متوقع.