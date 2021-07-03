شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية: تصنيع وحدة تعقيم جديدة ضد فيروس كورونا بإستخدام الأشعة فوق البنفسجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى برج العرب، عن نجاح فريق بحثى بالجامعة فى ابتكار وتصنيع وحدة تعقيم للغرف للوقاية من فيروس كورونا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، فى تدمير الأحماض النووية في الكائن الحي سواء كان فيروس أو بكتيريا أو فطر إذا ما تعرض لها، موضحاً انه تم التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع لهذا الابتكار الجديد.

وقال الدكتور أحمد لطفي عبد الموجود، إن الفريق البحثي المشارك معه يضم الدكتور احمد سيد علام والدكتور عادل بدير،مضيفاً أن الوحدة الجديدة تتكون بشكل أساسي من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هو القاعدة أو الصندوق والذي تكمن فيه التوصيلات الكهربائية وهذا الصندوق محمول علي أربع عجلات مما يسمح للمستخدم أن يحركها داخل الغرفة، والمكون الثاني وهو الإسطوانة وتقوم بوظيفتين الأولى تحميل ٨ لمبات عليها كما تحتوي على ثقوب لتمرير الهواء الذي يسحبه الشفاط خلال تلك الثقوب ليمر علي لمبات الأشعة البنفسجية مما يعقم الهواء الجوي، والوحدة الثالثة هى المروحة التي تشفط الهواء من الغرفة ليمر خلال الثقوب الي اللمبات.

وأشار الى أن الوحدة يمكن تحريكها بواسطة مشغل واحد لأنها محمولة علي أربع عجلات.

ولفت إلى أنه تم تصنيع النموذج الأولي للوحدة وسوف يتم إضافة عدد من الخصائص الأخرى مثل جهاز تحديد وقت التشغيل – جهاز تحكم عن بعد -، بالإضافة إلي حسَّاس لقياس كمية الإضاءة المنعكسة علي الجهاز للتأكد من أنَّ الإشعاع قد وصل إلي كافة أرجاء الغرفة المراد تعقيمها.