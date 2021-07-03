شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الاختبارات الطبية لتشخيص أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب عليك سيقوم طبيبك بإجراء بعض الاختبارات الجسدية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم، سيسأل عن التاريخ الطبي لعائلتك أيضًا، سيطلب منك أيضا إجراء بعض اختبارات الدم مثل فحص الكوليسترول واختبار بروتين سي التفاعلي، يستخدمون نتائج هذه الاختبارات لتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

الفحوصات الطبية الشائعة لتشخيص أمراض القلب

مخطط صدى القلب : هو اختبار يستخدم الموجات الصوتية لإنشاء صور للقلب، يتم استخدام النتائج من قبل الطبيب لتقييم عضلات القلب وصماماته.

تخطيط القلب الكهربى : المعروف أيضًا باسم ECG، يراقب النشاط الكهربائي للقلب، يتم تسجيل النشاط الكهربائي في القلب على ورقة ويستخدمه الطبيب للتحقق من وجود تلف في القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.



الفحوصات الطبية لتشخيص أمراض القلب

اختبار الإجهاد : يطلب من المرء ركوب دراجة ثابتة أو الجري أو المشي على جهاز المشي لبضع دقائق، يتم إجراء ذلك لفحص رد فعل الجسم على الإجهاد أثناء زيادة معدل ضربات القلب.

الأشعة السينية الصدر : يساعد الطبيب في تحديد سبب ألم الصدر أو ضيق التنفس.

: ينشئ اختبار الموجات فوق الصوتية للشريان السباتي صورًا للشرايين السباتية على جانبي الرقبة باستخدام الموجات الصوتية، يتم استخدام النتائج من قبل الطبيب للتحقق من وجود لويحات في الشرايين وللوصول إلى خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

فحص القلب بالأشعة المقطعية:يطلب من الشخص المصاب بمرض في القلب الاستلقاء على طاولة داخل جهاز، يدور أنبوب الأشعة السينية الموجود داخل الجهاز حول الجسم لجمع صور القلب والصدر.

: تستخدم المغناطيسات وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة للقلب والأوعية الدموية، كما أيضا تستخدم هذه الصور في تشخيص أمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وأمراض عضلة القلب.

الاختبارات الغازية لأمراض القلب: هي الاختبارات التي تحتاج إلى أدوات مثل إبرة أو منظار أو أنبوب لدخول جسمك فعليًا، فيما يلي بعض الاختبارات الغازية المستخدمة في تشخيص أمراض القلب.



تصوير القلب بالرنين المغناطيسي

تصوير الأوعية التاجية وقسطرة القلب :يقوم الطبيب بتحريك هذا الأنبوب بعناية باتجاه القلب، يتم إجراء هذا الاختبار للتحقق من وجود تشوهات في القلب ومشاكل الأوعية الدموية والبحث عن الشرايين الضيقة أو المسدودة.