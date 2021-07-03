شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح تأثير ارتفاع درجات الحرارة على مرضى القلب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري أمراض الباطنية والقلب بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور فهد العنزي، أن أصحاب أمراض القلب يتأثرون بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أنه أثناء التعرض لأشعة الشمس ودرجة الحرارة المرتفعة، فإن الجسم يفقد العديد من السوائل التي تؤثر سلباً على القلب.

وأوضح أن القلب يبدأ في إمداد الجسم بالسوائل مما يؤدي إلى ارتفاع نبضات القلب، وبالتالي ارتفاع ضغط الدم.