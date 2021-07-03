صحة ورشاقة

لمواجهة كورونا.. الصين تدعو العالم لبناء "سور المناعة العظيم"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث وزير الخارجية الصيني، وانج يي، المجتمع الدولي، السبت، على بناء "سور المناعة العظيم" لمحاربة جائحة كوفيد-19.

وقال وانج في منتدى السلام العالمي التاسع الذي عقد في جامعة تسينجهوا بالعاصمة الصينية: "يجب أن نواجه التحديات الوشيكة معا".

وأضاف: "الأولوية الأكثر إلحاحا هي الإسراع في بناء (سور المناعة العظيم) لدرء الفيروس وتجاوز التمييز السياسي وتنفيذ تعاون دولي لمكافحة الوباء".

وقدمت الصين حيث ظهر فيروس أول مرة في مدينة ووهان بوسط البلاد في أواخر عام 2019، أكثر من 480 مليون جرعة لقاح لدول أخرى.

وقال وانج إن الصين ستواصل العمل لتحسين إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا