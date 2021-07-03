صحة ورشاقة

قلق أوروبي من "دلتا كورونا".. و"خبر جيد" عن اللقاحات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوزولا فون دير لاين، على تلقي اللقاح ضد فيروس ، في ظل انتشار سلالة دلتا المتحورة من الفيروس.

وقالت خلال زيارة إلى ليتوانيا: "نشعر بالقلق إزاء السلالة دلتا.. نرى أن السلالة الجديدة دلتا أكثر عدوى من السلالات الأخرى ونرى أن معدلات العدوى تتزايد ونعرف أنها ستتزايد".

وأضافت أن "الخبر الجيد" هو أن اللقاحات الموجودة المضادة لـ(كوفيد-19) فعالة ضد السلالة دلتا الأكثر عدوى، وأوضحت أنه يمكن خفض شدة العدوى من خلال التطعيم والإجراءات الصحية.

وتابعت فون دير لاين في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "يمكنني فقط أن أحث كل شخص لم يستغل الفرصة لتلقي التطعيم على أن يفعل ذلك.. إنه يحميك ويحمي بيئتك التي تعيش فيها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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