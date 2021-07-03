جنوب أفريقيا تجيز استخدام لقاح "كورونافاك" ضد كورونا بشروط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت دولة جنوب أفريقيا، استخدام لقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية.

واشترطت لذلك أن تقدم الشركة المستوردة للقاح النتائج النهائية للتجارب السريرية الجارية حاليا.



وقالت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا، في بيان، السبت: "قررنا ترخيص استخدام لقاح "كورونافاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية والذي تستورده شركة كورانتو فارما".

وأضاف البيان أن "اللقاح أجيز بناء على البيانات الخاصة بالسلامة والجودة والفعالية، والتي قدمتها شركة "كورانتو فارما" في الفترة بين 22 آذار/مارس وحتى 22 حزيران/يونيو الماضيين"، مؤكدا "ستعتمد إجازة اللقاح بشكل نهائي على النتائج النهائية للتجارب السريرية".

وأكدت الهيئة الصحية في جنوب أفريقيا أن "من ضمن الشروط أيضا أن تقدم الشركة المستوردة التحديثات الدورية لسلامة اللقاح، بالإضافة إلى "إتاحة أي معلومات عن اللقاح من الشركة المصنعة".

وتعد جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية، إذ سجلت، الجمعة، رقماً قياسياً من الإصابات بلغ 24 ألف حالة، ليتجاوز بذلك مجموع الإصابات في البلاد مليوني حالة، توفي من بينها أكثر من 60 ألف شخص، حسب الإحصائيات الرسميّة.

وبدأت جنوب أفريقيا حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" في شباط/فبراير الماضي، ولم يتلقّ اللقاح بالكامل سوى 3.3 مليون شخص.