شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لقاح كوفاكسين الهندى بنسبة 63.6 % فى منع عدوى كورونا بدون أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بهارات بيوتك الهندية، عن بيانات تحليل السلامة والفعالية من التجارب السريرية للمرحلة 3 للقاح كوفاكسين وهو لقاح كامل معطل ضد فيروس كورونا، ووفقًا لنتيجة التجربة، فإن لقاح كوفاكسين جيد التحمل ولم يبلغ مجلس مراقبة سلامة البيانات بالهند، عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة، وكان رد الفعل العكسي لهذا اللقاح أقل مما لوحظ في لقاحات كورونا الأخرى، وأوضح بيان الشركة أن Covaxin هو أول من أبلغ عن فعالية واعدة ضد الالتهابات عديمة الأعراض الذي سيساعد في الحد من انتقال المرض.



لقاح كوفاكسين

نتائج تحليل سلامة كوفاكسين

أظهر تحليل سلامة الكوفاكسين، بناءً على التقييم الشامل لـ 130 حالة مؤكدة، مع 24 حالة في مجموعة اللقاح مقابل 106 في مجموعة الدواء الوهمي ، فعالية اللقاح إليكم ما يظهره تحليل سلامة اللقاح: