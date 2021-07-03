شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل الحرارة المرتفعة فى جسمك؟.. وطرق الوقاية من الإجهاد الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مصر حالة من الطقس شديد الحرارة، لذا يجب الاهتمام بالابتعاد عن التعرض المباشر للشمس وتهوية الجسم للوقاية من مضاعفات الحر الشديد، ولكن ماذا تفعل حرارة الجو المرتفعة فى جسم الإنسان.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب موقع "webmd".

ماذا تفعل حرارة الجو المرتفعة فى جسم الإنسان؟1- التعرق

إنه نظام التبريد الطبيعي الخاص بك، يدفع جسمك العرق إلى سطح الجلد عندما يمتصه الهواء (التبخر)، فإنه يسحب الحرارة بعيدًا ويبردك، يعمل هذا بشكل أفضل في المناخات الأكثر جفافاً حيث تكون الرطوبة منخفضة، قد تصاب بالتعب الشديد وفي بعض الأحيان تمرض بشدة إذا لم تعمل بالسرعة الكافية.

2- الإجهاد الحراري

يحدث ذلك في درجات الحرارة الشديدة عندما لا يكون جسمك باردًا بدرجة كافية ويتعرق كثيرًا من الماء والملح تصبح شاحبًا قد تشعر أيضًا بالتعب والضعف والدوار والغثيان والصداع، اذهب إلى منطقة مظللة باردة واستلق واشرب شيئًا مع الملح والسكر، أو اشرب الماء إذا كان هذا كل ما لديك، إذا تجاهلت ذلك ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بضربة شمس، وهي مضاعفات أكثر خطورة.

3- ضربة شمس

هذه هي الحرارة في أخطر حالاتها لا يمكنك التحكم في درجة حرارة جسمك، حيث تصبح بشرتك دافئة وجافة قد تصاب بالارتباك وتصاب بنبض سريع وغثيان وصداع، اتصل بالمستشفى فوراً، إذا تُرك دون علاج فقد يتسبب في حدوث نوبات صرع وغيبوبة ويمكن أن يهدد الحياة، اذهب إلى منطقة باردة ، واشرب شيئًا (إن أمكن) ، وضع الثلج تحت ذراعيك وبين ساقيك.

4- الجفاف

عندما يكون الجو حارًا جدًا، يمكنك التخلص من الكثير من السوائل، جنبًا إلى جنب مع المعادن الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم قد تشعر بالعطش الشديد ويكون البول أقل من المعتاد، وقد يشعر فمك ولسانك بالجفاف قد تشعر بالدوار والارتباك توجه إلى مكان بارد واشرب شيئًا متوازنًا بالملح والسكر (مثل محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم) تحتاج الحالات الخطيرة إلى رعاية طارئة، بما في ذلك السوائل التي تحصل عليها من خلال الوريد.

5- طفح الحرارة على الجلد

يحدث ذلك، غالبًا في الطقس الحار الرطب، عندما تتعرق كثيرًا حتى تنسد الغدد العرقية عندما لا تتمكن مسامك من التخلص منه، تنفجر في نتوءات حمراء صغيرة من المرجح أن تكون تحت الإبطين والعنق ، والمرفقين، وتحت الثديين.

ويمكنك المساعدة في الوقاية منه وعلاجه إذا كنت ترتدي ملابس خفيفة وفضفاضة وممتصة مثل القطن. حاول أن تبقى باردًا وجافًا قدر الإمكان.

6- حروق الشمس

تحترق البشرة العارية إذا بقيت في الشمس لفترة طويلة قد تصبح حمراء، وتصاب بالحكة والألم إذا كانت الحالة خطيرة ، فقد تكون مصابًا بالبثور والصداع والحمى والغثيان.

على المدى الطويل ، تزيد حروق الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، اذهب للداخل في أسرع وقت ممكن واشرب الكثير من الماء ، ولا تفقع ​​ أي بثور.

قد تساعد قطعة قماش مبللة وباردة مع غسول الصبار في تهدئة الألم والأفضل من ذلك ، منع حروق الشمس بالملابس والقبعات وواقي الشمس.

7- الإغماء

يمكن للحرارة أن تصيبك بالجفاف وتجعل من الصعب على عقلك الحصول على ما يكفي من الدم قد يجعلك ذلك تصاب بالدوار وفقدان الوعي.

قد يستغرق التعود على مكان أكثر سخونة ما يصل إلى أسبوعين إذا شعرت بالإغماء ، استلقِ وارفع ساقيك فوق رأسك اذهب إلى منطقة باردة واشرب السوائل في أسرع وقت ممكن.

8- وذمة الحرارة

يمكن أن تتسبب الحرارة في تورم أصابع اليدين أو القدمين أو الكاحلين وتجعل جلدك مشدودًا إنها ليست خطيرة وعادة ما تختفي عندما تهدأ وترفع ساقيك تحدث إلى طبيبك إذا كان يسبب لك الألم ، أو يستمر في الحدوث ، أو إذا لم يتحسن.

9- ارتفاع معدل ضربات القلب

عندما تشعر بالحرارة، قد ينبض قلبك بشكل أسرع إنه يفعل ذلك من أجل ضخ المزيد من الدم إلى بشرتك، حيث يمكنه إطلاق بعض تلك الحرارة الزائدة نتيجة لذلك ، قد لا تحصل أجزاء أخرى من جسمك على كمية كافية من الدم قد يجعلك هذا متعبًا خاصة إذا كنت تحاول القيام بعمل بدني أو عقلي شاق.

10- انخفاض ضغط الدم

عندما تشعر بالحرارة والعرق تفقد السوائل والشوارد فى جسمك، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحرارة على تمدد الأوعية الدموية لزيادة التعرق يمكن أن تؤدي هذه الأشياء معًا إلى انخفاض ضغط الدم، وفي بعض الأحيان يكون ذلك كافيًا لإصابتك بالدوار أو حتى الإغماء قد يكون الأمر أسوأ إذا كان قلبك لا يضخ بشكل طبيعي وغير قادر على التكيف مع الطلب المتزايد.

طرق الوقاية من موجة الحر

-اشرب الكثير من الماء ، حتى لو لم تكن عطشانًا.

-تجنب الكافيين الذي يسبب الجفاف لك.

-تناول وجبات خفيفة.

-ارتدِ ملابس خفيفة الوزن فاتحة اللون.

-تحقق من أحبائك الذين يعيشون بمفردهم أو ليس لديهم مكيف هواء.

-ابق في داخل المنزل قدر الإمكان.

-لا تترك الطفل أو الحيوان الأليف بمفرده في السيارة، حتى لو لم يكن الجو حارًا بالخارج.