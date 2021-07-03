معاني وأسماء لاعبي باريس سان جيرمان للمولود ونيمار هو الأكثر شيوعاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 يوليو 2021 01:49 مساءً - هناك فريق للعب كرة القدم بالتحديد، ينال إعجاب الآباء، يتحيزون له ويشجعونه، كما يمكن أن يتعاطفوا مع لاعب معين فيه، وفي هذه الأيام يحتل فريق باريس سان جيرمان الصدارة بين فرق كرة القدم، ويستحوذ لاعبوه على قلوب عشاق هذه اللعبة حول العالم، وبالتحديد اللاعب نيمار.

ما رأيك أن تختاري أنت وزوجك اسماً لمولودك الجديد، يتطابق مع اسم أحد اللاعبين الرائعين، أو على الأقل يمكنك التعرف على معاني أشهر لاعبي الفريق وأكثرهم بحثاً.

ماركو فيراتي – خط وسط

ماركو

ماركو اسم علم مذكر ذو أصول لاتينية، ويعني الشخص المحب للحرب، وهو في الأساس مقتبس من اسم مارس رمز الحرب عند اليونانيين القدامى، وهو من الأسماء الشائعة وذائعة الصيت في إيطاليا.

نيمار دا سيلفا – مهاجم

نيمار

الاسم من أصل إسباني وفي العربية يعني تصغير النمر، وهو يوحي بالشجاعة والقوة، ونيمار يعني الشخص الذكي والغامض، وقوي الشخصية ويستطيع أن يدير الأمور بأسلوب جيد، وهو أيضاً المرح والذي يحب الاستمتاع بحياته كما أنه يحب الشهرة.

أنخيل دي ماريا – خط وسط

أنخيل دي ماريا

هو اسم علم شخصي يستخدم لكلا الجنسين، يعتبر من الأسماء المنتشرة في الغرب وخصوصاً في الدول اللاتينية والدول الناطقة بالإسبانية، معنى الاسم الملاك . ولهذا الاسم أشكال أخرى مثل أنخيلا وأنجيلا وأنجيلينا وأنجيلو في اللغة الإيطالية.

جوليان دراكسلر – مهاجم

جوليان دراكسلر

ويعني التصميم والرغبة في النجاح، وهو الشخص النشيط، لكنه غير قادر على السيطرة على عواطفه الخاصة، وهو من لا يمكنه تجنب الصعوبات في التواصل مع الآخرين.

كفن تراب – حارس مرمى

كفن تراب

هو اسم غربي ذي أصل غالي أيرلندي، ومعناه الولادة المريحة، ولهذا الاسم شعبية كبيرة في عدة دول منها تشيلي وفرنسا والمجر وأيرلندا وهولندا والنرويج.

ماركينيوس – مدافع

ماركينوس

له عدة معان، ومنها المحظوط والمتغير، والكثير الانتباه، وهو اسم من أصول رومانية، وهو الذي يعتمد على نفسه ولا يحتاج لأحد.

ألفونسي أريولا – حارس مرمى

ألفونسي

ألفونسي هو اسم من أصل جرماني يعني "مُستعد للقتال"، وهو الشخص الذي يُظهر الشجاعة والتعامل الجريء وقد عُرف بأنه اسم الملوك بحرف الواو في آخره، حيث أن هناك العديد من الملوك الأوروبيين، وخاصة الإسبان، الذين تسموا به، وهذا ما جعل اسم ألفونسو دائمًا محاطًا بهالة من النبل والرقي.

لايفن كورزاوا – مدافع

لايفن

اسم لاتيني ويعني النقاء، وهو اسم جميل في معناه، وغير منتشر في كثير من البلاد العربية. كما أنه يعني صفاء الشخصية وطيبة القلب صاحبه يحب الترابط الأسري ومساعدة من حوله.

كريستوف نكونكو – خط وسط

كريستوف

وهو اسم في يوناني الأصل، ومعناه المتدين، ومن المشهورين بهذا الاسم، كريستوف كولومبوس، لهذا يدل صاحب الاسم على من يحب الاستكشاف.

قيس رويز عطيل – خط وسط

قيس

هو اسم قبيلة عربية قديمة من مضر، ويُكتب باللّغة الإنكليزية "Qays"، ويعني حساب مقدار الشَّيء، وأما القِيْسُ فهو القَدرُ، في قاموس المحيط ورد اسم قَيْسٍ بمعنى الشِّدَّة والتَّبَختُر والجُوْع، وورد بمعنى الذَّكَر أيضًا، أمَّا يَقِيسُه قَيسًا وقِياسًا واقْتَاسَه فهي هُنا بمعنى قَدَّرَهُ على مثالِه فانقَاسَ.