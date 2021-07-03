خطوات لرعاية المراهق بعد افتقاد الأب

أول الأسباب التي تصل بالطفل إلى مرحلة الاكتئاب، ترجع إلى كثرة المشاكل بالبيت بسبب غياب الأب لعمله مدة أطول خارج البيت

أو لوجوده بالبيت لكن من دون مشاركة فعّالة، أو لسفره وما يترتب على هذا الغياب من افتقاد وغياب القدوة للابن المراهق

مرات يكون غضب الوالد وعنفه في معاملة الابن، أو تدليله الزائد له ساعات وجوده القليلة بالمنزل - كأنه يعوض ما فاته-

ما يعتبر سبباً لعدم الإحساس بوجود الأب، فتستمر حالة الفقد ومعها الإحساس بالاكتئاب