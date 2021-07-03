شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذيرات وزارة الصحة من الفيتامينات.. اكتشف فوائدها وأضرارها على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت وزارة الصحة، الجمعة، من الإفراط في تناول الفيتامينات أو تناولها دون استشارة طبيب.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»: «احذر الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية أو أخذها دون استشارة الطبيب، لأن ذلك يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى والجسم بشكل عام».

كما أوضحت الوزارة أن عادة الإفراط في تناول الفيتامينات والأدوية تقلل من فاعليتها عند استخدامها لمواجهة الإصابة بفيروس «كورونا».

وأقراص الفيتامينات، من المكملات الغذائية الأكثر مبيعا في الأسواق عالميًا، وذلك لأن الأفراد في جميع الفئات العمرية ومن مختلف المناطق يستخدمون مكملات الفيتامينات. ولكن ليس كل الأفراد بحاجة إلى تناول مكملات الفيتامينات، وحول وهم أن «تناول مكملات الفيتامينات يمنع الإصابة بالأمراض» ليس حقيقيًا، هناك بعض الحالات تؤدي المكملات إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وحالات الوفيات.

وأضاف بعض الباحثين مثل ريجان بيلي في المعهد الوطني للصحة في أمريكا، أن فكرة تناول الأمريكين مكملات الفيتامينات يوميا من أجل الصحة العامة ليست فكرة الأطباء، فيقول «بيلي» دكتور علم الأوبئة الغذائية إن «الغالبية العظمي من البيانات العلمية الموجودة حاليا لا تدعم دور المكملات الغذائية في تحسين الصحة العامة أو الوقاية من الأمراض».

وأشارت جمعية القلب الأمريكية إلى أن الأشخاص الأصحاء لابد أن يحصلوا على العناصر الغذائية الكافية من خلال تناول مجموعة مختلفة من الأطعمة الصحية وليس عن طريق تناول المكملات الغذائية. إذ أكدت أن مكملات الفيتامينات الغذائية ليست بديل عن تناول الوجبات الغذائية المتوازنة، وإذا كنت بحاجة إلى المكملات يفضل التحدث مع الطبيب قبل تناولها.

وعن علاقة فيتامين «د» بفيروس كورونا، كان البروفيسور كيفن كاشمان، المتخصص في دراسة فيتامين «د» والتغذية وصحة العظام في جامعة كلية كورك في أيرلندا، كشف أن «الدراسات العلمية الأولية تؤكد وجود روابط بين نقص فيتامين د وتأثيرات كوفيد-19 على الصحة». موضحا أن هذه العلاقة «ليست قوية بما يكفي للتوصية بفيتامين«د» كطريقة للوقاية أو العلاج بعد».