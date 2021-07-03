مشروبات تساعد على إزالة السموم من الجسم

بيروت - نادين محمد - خمول الجسم والتعب والإرهاق جميعا مؤشرات تدل على تراكم السموم داخل الجسم، فتترسب العديد من المواد الضاره بالجسم ومع الوقت تزداد نسبتها، وبالتالي فنحن بحاجه إلى طرق بسيطه للتخلص من سموم الجسم التي تسبب هذه الأضرار، ومن خلال مقال اليوم سوف نستعرض سوياً بعض المشروبات التى تساعد على إزالة السموم من الجسم .



مشروبات الصباح لتنظيف الجسم



مشروب الكراوية



المكونات

ملعقة كبيرة من بذور الكراوية

كوب من الماء

طريقة التحضير

نضع الخليط على النار حتي يغلي

نشرب الخليط في الصباح الباكر

نكرر الوصفة مرة صباحا ومساء

مشروب بذور الكتان



المكونات

ملعقة كبيرة من بذور الكتان

كوب من الماء

طريقة التحضير

نضع الخليط على النار حتى يغلي

نترك الخليط حتي يبرد

نشرب الخليط كل صباح قبل وجبة الإفطار

نكرر الوصفة مرتين يوميا



مشروب عصير الليمون والثوم



المكونات

نصف كوب من عصير الليمون

فصين من الثوم

طريقة التحضير

نخلط المكونات جيدا

نشرب الخليط كل صباح قبل وجبة الإفطار

نكرر الوصفة مرتين يوميا



مشروب قشور السليوم أو عشبة البراغيث



المكونات

ملعقة كبيرة من عشبة البراغيث

كوب من الماء

طريقة التحضير

نمزج المكونات مع بعضها جيدا

نشرب الخليط كل صباح ومساء

نكرر الوصفة مرتين يوميا

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