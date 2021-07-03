أحدث الابتكارات الطبية في معرض الرعاية الصحية العربي في دبي

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

معرض الرعاية الصحية الذي يقام سنويًا في دبي هو معرض رائد في المنطقة، ففي عام 2020 حقق الحدث صفقات تزيد قيمتها عن 850 مليون يورو.



وكان الحدث هذا العام مناسبة للكشف عن أحدث التقنيات الطبية والحلول المبتكرة التي توصلت إليها شركات الصناعة الطبية والصيدلانية من معدات التصوير إلى أدوات الجراحة المعتمدة على الروبوتات والأطراف الصناعية المتطورة.

وتسببت جائحة كوفيد 19 في فرض ضغوط هائلة على القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية العالمي والبنية التحتية وسلسلة التوريد مما أدى إلى تسريع وتيرة التغيير والتطوير في الصناعة حول العالم. وتساعد أحداث مثل معرض الصحة العربي "أراب هيلث" على ربط هذه الأطراف.

وحضر المعرض أكثر من 20 ألف مشارك من المهنيين والمدربين وشركات مثل شركة "سي أم آر سورجيكال" CMR Surgical وهي شركة تكنولوجيا طبية اخترعت نظام جراحة آلي يسمى فيرسيوس.

وأوضح جون أكير رئيس القسم التجاري في الولايات المتحدة لشركة CMR، أن الاختراع مخصص للجراحة العامة مثل عمليات القولون والمستقيم والصدر. وفقا ليورو نيوز.

ويقول إن الروبوتات المستخدمة في هذا النظام تقدم "واجهة رقمية بين المريض والجراح، ويمكن التقاط هذه المعلومات في شكل بيانات".