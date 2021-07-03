تحديث من "طيران الإمارات" بخصوص رحلاتها من الهند.. اعرف التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أفادت طيران الإمارات، بأنها أوقفت جميع رحلات الركاب من الهند حتى 15 يوليو 2021.



وكانت الناقلة علقت رحلاتها من الهند إلى الإمارات اعتباراً من 24 أبريل الماضي وحتى 14 يونيو، ومددت التعليق حتى 30 يونيو 2021.

وذكرت طيران الإمارات، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا عبر الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وقالت إن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المحدثة الخاصة بفيروس "كوفيد‑19"، معفيون من هذه القيود.

وأشارت الناقلة، إلى أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

وبالنسبة للحجوزات الملغاة، أفادت طيران الإمارات، بأنها توفر خيارين أمام العملاء، وهما: الاحتفاظ بالتذكرة لرحلة مستقبلية، وإعادة حجز الرحلة في تاريخ آخر.