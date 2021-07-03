هل تصل أعمار البشر إلى 130 عاما هذا القرن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع نموذج طوره علماء أمريكيون أن عمر الإنسان على وشك الدخول في منطقة جديدة، إذ وجدوا أن أعمار البشر قد تصل إلى 130 عاما بالقرن الحالي.

ولا تزال مسألة بلوغ العمر الطويل أمراً نادراً، فبينما يبلغ عدد أكبر من كبار السن الـ100 عام كل عقد، فإن عدداً أقل بكثير يصل إلى 110.

لكن دراسة جديدة تشير إلى أن هذا قد يتغير قريباً، حيث يقول باحثون من جامعة واشنطن إن تقديراتهم تظهر أن عمر الإنسان على وشك الدخول في منطقة جديدة، إذ يتوقعون أن شخصاً ما لن يكسر الرقم القياسي لكونه أكبر إنسان على قيد الحياة فحسب، بل إنه من المؤكد أن المعمرين قد تصل أعمارهم لما فوق الـ120 عاما، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.



وقال الموقع، في تقرير نشره، الجمعة، إنه في الوقت الحالي، كان الرقم القياسي لأكبر إنسان معمر يعود إلى الفرنسية جان كالمينت، التي توفيت عن عمر ناهز 122 عاماً في عام 1997، فيما تعد اليابانية كين تاناكا المعمرة الأكبر على قيد الحياة حالياً إذ تبلغ من العمر 118 عاماً.

ونقل الموقع عن المؤلف الرئيسي في الدراسة، مايكل بيرس، قوله: "استطعنا خلال هذه الدراسة أن نحدد مدى احتمالية أن يصل بعض الأفراد إلى أعمار طويلة للغاية مختلفة هذا القرن".

وفحصت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "ديموجرافيك ريسيرتش"، كبار السن من 10 دول أوروبية، بالإضافة آخرين في الولايات المتحدة وكندا واليابان، ثم توقع نموذج طوره الفريق الحد الأقصى للعمر عند الوفاة في كل تلك الدول على مدار الـ80 عاماً المقبلة.

واستناداً إلى ارتفاع معدل أعمار الأشخاص حول العالم، فإن النموذج يُظهر فرصة بنسبة 100٪ تقريباً أن يكسر شخص واحد على الأقل الرقم القياسي البالغ 122 عاماً و164 يوماً، حيث وجد الباحثون أن هناك احتمالاً بنسبة 99% أن يعيش شخص ما ليشهد عيد ميلاده الـ124، كما توقعوا بنسبة 68٪ أن يبلغ أحد كبار السن أيضاً 127 عاماً.

وأظهرت الدراسة أن هناك فرصة بنسبة 13% فقط أن يعيش شخص ما حتى يبلغ 130 عاماً هذا القرن، ولكنها وجدت أنه من غير المحتمل للغاية أن يصل شخص ما إلى 135 عاماً.