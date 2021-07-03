بعد انتشار "دلتا كورونا".. تحذيرات من موجة وبائية خامسة بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، خشيته من دخول إيران في موجة وبائية خامسة لفيروس كورونا، مرتبطة خصوصاً بمتحورة "دلتا" شديدة العدوى.

وتعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة "كوفيد-19"، وسجلت وفاة أكثر من 84 ألف شخص من أصل أكثر من 3.2 ملايين أصيبوا بالمرض، علماً بأن المسؤولين سبق أن أقروا بأن هذه الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.



وقال روحاني خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا: "أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد".

وأضاف: "في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد".

وشدد على ضرورة "أن نكون أكثر حذراً في المحافظات الجنوبية لأن متحورة دلتا انتشرت".

ووفق وزارة الصحة، بات الكثير من محافظات الجنوب والجنوب الشرقي، لا سيما سيستان-بلوشتان وكرمان وهرمزكان وفارس، عند المستوى "الأحمر"، وهو الأقصى في التصنيف الوبائي المعتمد من قبل إيران.

واتسعت دائرة المناطق المصنفة حمراء في الآونة الأخيرة، وباتت تطال محافظة طهران حيث عادت 10 مدن أبرزها العاصمة، إلى المستوى الأقصى.

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، تلقى أكثر من 4.4 ملايين شخص من أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليوناً، جرعة واحدة من لقاح مضاد لكوفيد-19، في حين تلقى 1.7 مليون شخص فقط جرعتين، وذلك منذ بدء حملة تلقيح وطنية في شباط/فبراير.

ووعد روحاني بأن "الوضع سيتحسن في ما يتعلق بالتلقيح اعتباراً من الأسبوع المقبل".

وسعياً لتعويض النقص في اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير عدد من مشاريع اللقاحات المحلية، وأعلنت السلطات الإيرانية في الفترة الماضية، منح موافقة طارئة على استخدام اثنين من هذه اللقاحات، علماً بأن أياً من المشاريع لم ينل بعد إجازة الاستخدام الصحية على نطاق واسع.