شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة كبد الدجاج تعزز المناعة وتحميك من التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الدجاج تمتلك فوائد صحية عديدة بجانب أنها مذاق شهى ويقبل على تناولها الكثيرون، خاصة أنها تحمل عناصر غذائية مهمة فهى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ ، د ، هـ ، ك ب 12 وحمض الفوليك، وغيرها من المعادن مثل النحاس والحديد، وجميع هذه العناصر الغذائية تلعب دورا فى التخلص من السموم.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع "تايمز أوف إنديا" فإن كبد الدجاج هو أحد أعضاء اللحوم الصحية التي تحتوي على نسبة عالية البروتين اللازمة لصحة الدماغ، كما أنه غنى بالحديد الذى يحميك من الإصابة بفقر الدم.

مصدر جيد بفيتامين أ والحديد، وفيتامين ب 12 التى تساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء ويمنع فقر الدم والمضاعفات الخطيرة.

نظرًا لأن كبد الدجاج يحتوى على فيتامين أ ومركب وبيتا كاروتين، وكل منهما يمنع مشاكل الرؤية ويحسن من جودة البصر، خاصة مشاكل الرؤية الليلية، والوقاية من الجفاف الشديد بالعين الذى يمكن أن يؤدى الى فقدان البصر والإصابة بإعتام عدسة العين والتنكس البقعي في المستقبل.

لأنه غنى بفيتامين B2 اللازم للتكاثر الطبيعي والنمو وإصلاح وتطور أنسجة الجسم بما في ذلك الجلد.





كبد الدجاج مفيد أيضًا للنساء في فترة الحمل، لأنه يحتوى على 560 ميكروجرام من حمض الفوليك، مما يساعد على تعزيز الخصوبة وكذلك منع عيوب الأنبوب المحايدة لنمو الطفل، كما يسهم فى زيادة زيادة الخصوبة لدى الرجال.

يحدث الإجهاد نتيجة خلل في هرمونات الكورتيزول، ويمكن أن يدعم كبد الدجاج دور الغدد الكظرية التى تعمل على ضبط مستويات هرمونات التوتر، وتمنعها من ارتفاع مستوياتها وبالتالى تساعد في تخفيف الشعور بالإجهاد والتوتر.

يحتوى كبد الدجاج على الحديد مما يحافظ على صحة الجهاز المناعي لأنه مصدر كبير لمعدن الزنك والفوسفور والماغنيسيوم اللازمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، كما أنه يساعد فى الحفاظ على الأكسجين في الدم، في حين أن معدن الزنك مهم أيضًا للمساعدة في عملية انقسام الخلايا وعملية تكوين الحمض النووى والتئام الجروح.