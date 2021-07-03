شكرا لقرائتكم خبر عن وجبة الإفطار المثالية لمرضى السكرى.. تجنب الكربوهيدرات وتناول الحبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري من النوع 2 هو حالة صعبة يحتاج فيها الشخص إلى تغيير النظام الغذائي من أجل الحفاظ على مستويات سكر الدم طبيعية، وتعتبر وجبة الإفطار مهمة لمرضى السكرى من النوع 2 لذلك يجب تناول الأطعمة والمشروبات التى تفيد تلك الحالة دون ضرر، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

داء السكري من النوع 2 ينتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم عن معدلاته الطبيعية، وفى هذا التقرير يقدم خبراء التغذية نصائح حول أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها على الإفطار فيما يتعلق بمرضى السكرى.

قال الخبراء، إن الدعامة الأساسية لإدارة مرض السكري هي محاولة الحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة قدر الإمكان، وهذا يعني تناول وجبات منتظمة والتحكم في كمية الكربوهيدرات التي نستهلكها، التى تتحول بعد تكسيرها إلى سكر فى الدم.

ينصح مرضى السكر البالغين عادة بتناول 45-60 جراما من الكربوهيدرات لكل وجبة.

يحتاج مرضى السكرى إلى تناول وجبة الإفطار، ولا يُنصح بتخطيها أو حتى تجربة الصيام المتقطع.



وجبة الافطار لمرضة السكرى

يوضح التقرير، أن السكر لا يسبب مرض السكري بشكل مباشر، ولكن تناول الكثير من السكر يوفر أيضًا سعرات حرارية زائدة تساهم في زيادة الوزن مما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

فعندما يكون وزنك زائداً، تتراكم الدهون في الكبد، مما يؤدي إلى إفراز الكثير من الجلوكوز حتى لو كنت تحصل بالفعل على الكثير منه في نظامك الغذائي.

تتسرب الدهون الزائدة أيضًا من الكبد إلى البنكرياس، حيث تتراكم وتوقف الجينات التي تنظم إنتاج الأنسولين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بداء السكري من النوع 2.

لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول وجبات الإفطار ذات المحتوى العالى من السكر، ولا تفرط أيضًا فى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التى تتحول إلى سكر فى الدم عند تكسيرها، حاول تناول أطعمة صحية مثل الحبوب الكاملة وتشمل الخبز الأسمر أو المحمص، كما تعتبر بذور الكتان أيضًا من الخيارات الجيدة.