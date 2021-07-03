شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب أورثوريكسيا؟.. عندما يتحول الطعام الصحى إلى مرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الأمراض المتعلقة بالاضطرابات العقلية وكذلك السمنة منتشرة إلى حد كبير حول العالم، وغالبًا ما يقترح جميع الخبراء اتباع أسلوب حياة صحي، ولكن مع هذا الضجيج المتزايد والثقافة حول تناول الطعام الصحى فليس كل شيء لامعًا كما قد يبدو، فقد يؤدي تناول الطعام الصحى إلى الإصابة بالأمراض، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف إنديا".

يقول الخبراء إن تناول الطعام الصحي سيؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وهنا فإن الطعام ليس هو ما يسبب تلك المتاعب، كما هو معروف، بينما هناك العديد من اضطرابات الوسواس القهرى المرتبطة بعادات الأكل، مثل أورثوريكسيا.



أورثوريكسيا الطعام الصحى

أورثوريكسيا هو نوع من اضطرابات الأكل التى تتميز بالتركيز المفرط على تناول الطعام الصحى والهوس به والشعور بالذنب عند تناول أى طعام غير صحى، فى هذه الحالة، على عكس ما هو مألوف، يهتم الأشخاص في الغالب بجودة الطعام بدلاً من الكمية، وهنا لا يشعر الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب عادةً بالقلق الشديد بشأن فقدان الصبر والانتظار كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن الزائد، لأنهم هم من يتجهون نحو أن تكون وجباتهم صحية وذو جودة عالية.

لا يوجد حقًا معيار دقيق يمكنه تشخيص هذا النوع من الاضطراب بدقة، على الرغم من أن الباحثين والأطباء قد اقترحوا أعراضًا قد تؤدي إلى حالة مثل هذه، وتشمل:

- هوس قراءة قوائم وملصقات الأطعمة.

- استبعاد عدد كبير من عناصر أو فئات الطعام التى يحتاجها الجسم.

- القلق بشكل كبير عندما يتعذر الوصول إلى الأطعمة الصحية.

- المتابعة بنهم لحسابات ومدونات الأطعمة الصحية على وسائل التواصل الاجتماعي.



آثار اضطراب الطعام الصحى

نعم، يمكن أن تكون هناك مضاعفات جسدية وعقلية وحتى اجتماعية، فقد يسبب سوء التغذية والإصابة بفقر الدم وبطء معدل ضربات القلب بشكل غير عادي نتيجة نقص العناصر الغذائية الضرورية التي يسببها النظام الغذائي المقيد.

ويمكن أن يتسبب سوء التغذية الحاد في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، واختلال في توازن الهرمونات، والتأثير على صحة العظام.

في الوقت نفسه، قد يواجه المرء آثارًا نفسية هائلة مثل قلة التركيز وعدم قدرته على التواصل اجتماعيًا ما من حوله وأكثر من ذلك.