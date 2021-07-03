بنهاية 2021.. مصر تستهدف تطعيم 40 مليونا ضد كورونا

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر تعاقدت على نحو 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وأضافت أن ما توفر حتى الآن من الكمية التي تعاقدت عليها مصر هو نحو 10 ملايين جرعة فقط، بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وقالت زايد، في تصريحات متلفزة، الجمعة، أن مصنع فاكسيرا التابع للوزارة قام بإنتاج نحو 650 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، وبدأت دراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة، ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.