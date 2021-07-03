سلالة "دلتا كورونا" تضرب لبنان بـ9 إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل متحوّر دلتا من فيروس كورونا إلى لبنان، وتعمل السلطات الصحية المعنية على تتبّعه بعد ما تم التأكد من 9 حالات.

وأعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنه "تم تسجيل 9 إصابات وافدة من متحور دلتا خلال الفترة الأخيرة وهي: إثيوبيا، الرياض، الإمارات، بغداد".

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ما زالت جهود الوزارة منكبّة لتخفيض الإصابات واحتوائها".

وتابع مناشداً الجميع: "يجب أن نتشارك المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا، فلبنان لم يعد يحتمل"، مؤكداً أن "اللقاح والإجراءات الوقائية واجبة على الجميع".

وكان حسن أكد في وقت سابق أنّ "برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة اللبنانية يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات.

وقال وزير الصحة: "ما زلنا نجري فحوصا إضافية على عينات إيجابية لمعرفة ما إذا كانت هناك حالات أخرى"، وأضاف أنّ "لقاح فايزر يغطي 95% وأسترازينيكا 93% للمتحور دلتا"، داعياً المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 ألا يتردّدوا في تلقي أي من اللقاحين المتاحين.

ولفت حسن إلى أنه "سيُعقد الأسبوع المقبل اجتماع للجنة التنفيذية لكورونا لدراسة إمكان الدمج بين أسترازينيكا كجرعة أولى وفايزر للجرعة الثانية للأعمار بين 30 و50 سنة، علماً أن اللقاحين آمنان ويجب ألا تخفت عزيمة المواطنين في المناطق كافة للتسجيل على المنصة وتلقي اللقاح".

وحول المناعة المجتمعية، كشف أن "النسبة لا تزال غير كافية خصوصاً بعد ظهور المتحور دلتا حتى في الدول التي اكتسبت مناعة بنسبة 65%، لذلك على المواطنين الإسراع في تلقي المتاح".

بدورها قالت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اللبنانية، إنها حذرت منذ أسابيع من خطورة وصول فيروس كورونا المتحور دلتا الى لبنان، ولكن الموضوع أصبح واقعاً حقيقياً بحيث وصل الفيروس، وبدأت أعداد الإصابات بالارتفاع.

وسجّل لبنان، الجمعة، 210 إصابات جديدة بالفيروس، كما تم تسجيل حالتي وفاة ناجمة عن الإصابة الفيروس ليكون العدد التراكمي للوفيات 7856 حالة، وبات إجمالي عدد الإصابات 545.226.