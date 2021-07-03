شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الجرى يوميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجرى من التمارين الرياضية الهامة اللازمة لصحة جسمك، فهو من العادات التي تنعكس على صحة جسدك، وتلعب دورا كبيرا في مساعدتك لإنقاص وزنك وتحسين حالتك المزاجية والحفاظ على صحة القلب، بجانب أهميتها في حرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون التي قد ينتج عنها مضاعفات طبية خطيرة مثل مرض السكرى وارتفاع مستويات ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Dr healthbenefits، فمن أبرز الفوائد الصحية للجرى على جسدك الآتى:1.خسارة الوزن

الجري هو أحد أفضل التمارين للتخلص من تلك الدهون، لأنه يمكنك من حرق السعرات الحرارية، فهو يأتي في المركز الثاني من أكثر التمارين فعالية لحرق السعرات الحرارية في الدقيقة، مباشرة بعد التزلج .

2.يعزز الثقة بالنفس

تتمكن من خلال الجرى من تحديد أهدافك في الوصول إلى وزن مثالى وحرق المزيد من الدهون، وعند تحقيق هذا الهدف تزداد ثقتك بنفسك ورغبتك فى تحقيق بقية الأهداف.

3.مقاومة الاكتئاب

الاكتئاب يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة ويؤثر على نمط حياتك أو جودة نومك، فالجري هو أفضل علاج طبيعي لتخفيف الشعور بالاكتئاب، لأنه سيحفز الدماغ على إفراز الهرمونات التي يمكن أن تحسن مزاجك.

4.تخفيف التوتر

قد يكون التوتر أيضًا خطيرًا للغاية لأنه سيؤدي إلى مشاكل مختلفة تتعلق بصحة جسمك، فالجري هو أفضل طريقة لتخفيف التوتر لأنه يحفز جسمك على إفراز الهرمونات الزائدة التي تسبب اضطرابات التوتر.

5. الحفاظ على الرؤية

الجري لمسافة 35 ميلاً على الأقل في الأسبوع سيجعلك أقل عرضة للإصابة بفقدان البصر المرتبط بالعمر بنسبة تصل إلى 54 % .

6. الوقاية من الكوليسترول

يظهر بعض الباحثين أن الجري مفيد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم والحفاظ على مستويات الكوليسترول، فالأشخاص الذين يجرون حوالي 10 أميال في الأسبوع هم أقل عرضة لاستخدام أي دواء لضغط الدم بنسبة تصل إلى 39 %.





تقوية العظام

الجري يمكن أن يقوي عظامك بشكل أفضل من أي أنشطة هوائية، حيث أظهر البحث أن كثافة العظام في الجرى أعلى بكثير مقارنة بركوب الدراجات بنسبة حوالي 19 % .