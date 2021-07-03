شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء انتشار قشرة الشعر.. تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من انتشار قشرة الشعر فى الرأس وتتسبب مواقف محرجة عند سقوط القشرة على الملابس أمام الآخرين، مما يلزم البحث عن أسباب انتشارها وطرق العلاج اللازمة لمنع تكون فطريات أو تجعل الشخص يصاب بالهرش والحكة وظهور دوائر حمراء فى فروة الرأس .

وذكر موقع "health line" إن استخدام الكريمات والزيوت بصورة كبيرة يعتبر من أبرز أسباب انتشار قشرة الشعر التى تظهر فى فروة الرأس وعلى الحاجب وعلى جانبى الأنف أيضا ، موضحا أن انتشار قشرة الشعر لها أسباب أخرى ضمن العادات الخاطئة التى يقوم بها الفرد، وتتضمن أيضا إلى جانب الزيوت والكريمات:

1- تكون بعض أنواع الفطريات على البشرة.

2 - ترك الشعر فترات طويلة بدون غسله علما بأن المبالغة فى غسيل الشعر بصفه مستمرة قد ينتج عنه أيضا قشرة جافة.

3 -الإصابة بالإكزيما مع جفاف الجلد وتكون مصحوبة بحكة بفروة الرأس.

4- ظهور قشرة دهنية عبارة عن قشور مستديرة بسبب الشعر الدهنى .

وأوضح التقرير أن قشرة الشعر عادة ما تكون مؤرقة لصاحبها، مضيفا أن قشرة الشعر تحدث نتيجة موت طبيعى لخلايا الرأس وتستبدل بطريقة غير ملحوظة بالخلايا الجديدة، وهذا يحدث تقريبا كل 4 أسابيع عند الجميع، وأنه فى حالة زيادة معدل تراكم الخلايا الميتة على الشعر أكثر من المعتاد ترتفع معدلات الإصابة بقشرة الشعر.

وأشار التقرير، إلى أنه للتغلب على القشرة يجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب الرئيسى لانتشارها واستخدام العلاج والشامبو المناسب لها، بمعدل من مرتين إلى ثلات مرات أسبوعيا على الأكثر، وعدم المبالغة فى تمشيط الشعر كثيرا، واتباع نظام غذائى سليم غنى بالخضار والفاكهة والمعادن اللازمة لتقوية بصيلات الشعر .