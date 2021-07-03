شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع حب الشباب وطرق التعامل مع كل حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخراجات هي أخطر أنواع حب الشباب، وهي عبارة عن نتوءات حمراء كبيرة، وتعد الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور والحطاطات والعقيدات والخراجات من أشهر أنواع حب الشباب التي يعانى منها الكثيرون، وسواء كنت تسميها عيوبًا أو بقعًا فلا أحد ينكر أن البثور يمكن أن تكون مصدر إزعاج لكثير من الفتيات والشباب، لكن ليست كل البثور متشابهة. على سبيل المثال تختلف الرؤوس السوداء عن البثرة التي تختلف عن العقيدة وهذه الاختلافات مهمة لمعرفة العلاج الصحيح وفقا لتقرير لموقع insider.

أنواع حب الشباب1. الرؤوس السوداء

تبدأ الرؤوس السوداء بشكل مشابه لأي بثرة أخرى تمتزج حطام الجلد (المعروف أيضًا باسم الكيراتين) مع الزهم الزيت الطبيعي في بشرتك مما يؤدي إلى انسداد المسام.

ما يجعل الرؤوس السوداء مختلفة هو أن المسام مفتوحة للهواء، يؤدي الأكسجين من الهواء إلى تفاعل كيميائي الأكسدة مع المادة الموجودة في مسامك، مما يؤدي إلى تحولها إلى اللون الأسود.

كيفية التعامل معها:

أفضل حل للرؤوس السوداء هو غسل وجهك بحمض بيتا هيدروكسي (BHA) مثل حمض الساليسيليك ، الذي يخترق المسام بعمق ويمكن أن يفتحها.

2. الرؤوس البيضاء

تشبه الرؤوس البيضاء، الرؤوس السوداء باستثناء أنه بدلاً من أن تكون مفتوحة في الهواء، يتم إغلاق المسام بطبقة من الجلد .

كيفية التعامل معها:

على غرار الرؤوس السوداء ، فإن أفضل علاج هو غسل وجهك بمحلول بيتا هيدروكسي مثل حمض الساليسيليك واستخدام منتجات خالية من الزيوت.

3. البثور

تحتوي البثور على سوائل أو صديد وتظهر على شكل نتوءات بيضاء كبيرة محاطة بجلد أحمر ملتهب، النمو البكتيري الأكثر شيوعًا في المسام المسدودة يسبب البثور.

كيفية التعامل معها:

البثور الصغيرة قد تختفي دون علاج، ولكن يمكنك أيضًا استخدام البنزويل بيروكسايد الموضعي أو غسول الوجه الذي يحتوي على الكبريت كلاهما يمكن أن يقلل الالتهاب ويقتل البكتيريا التي تنمو في المسام وعلى سطح الجلد.

في الحالات الأكثر شدة فالمضادات الحيوية الموضعية أو الفموية قد يصفها طبيب الأمراض الجلدية.

4. الخراجات

عبارة عن آفات صلبة ومرتفعة يبلغ قطرها أقل من سنتيمتر واحد، قد تكون مجموعة متنوعة من الأشكال والألوان والأحجام المختلفة، بينما تبدأ صلبة، بعد بضعة أيام قد تمتلئ بالصديد وتتحول إلى بثرة.

كيفية التعامل معها:

لا تفرك بشرتك وكن لطيفًا عند تنظيفها بالماء الدافئ، يمكنك غسل وجهك بحمض الساليسيليك أو منظف بنزويل بيروكسايد، أيضًا تجنبى وضع المكياج على الخراجات، حتى تتمكن المنطقة المصابة من الحصول على أكبر قدر ممكن من الهواء.

5. العقيدات

تتطور العقدة عندما يتم سد المسام العميقة في الجلد بخلايا الجلد الميتة والزيت، ينتج عن هذا آفة كبيرة وعميقة قد تكون مرئية على السطح إذا كانت ملتهبة إذا استمرت في النمو بشكل أكبر ، يمكن أن تصبح كيسًا عقيدًا وهو عادة مؤلم.

كيفية التعامل معها:

تحتاج العقيدات عادةً إلى علاج أقوى مما توفره المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية قد تساعد المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الفم في علاج هذه المشكلة.