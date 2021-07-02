صحة ورشاقة

رقم قياسي من إصابات كورونا في جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت جنوب أفريقيا، الجمعة، رقما قياسيا في الإصابات اليومية بفيروس المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وأعلنت جنوب أفريقيا، الجمعة، تسجيل أكثر من 24 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 في أعلى عدد للإصابات الجديدة في يوم واحد هناك منذ بدء الجائحة مع تفشي موجة ثالثة من المرض في البلاد التي لم يحصل على اللقاح فيها سوى 5% من السكان.

وتسببت الزيادة الحادة في عدد حالات الإصابة بالمرض في زيادة الضغط على المستشفيات بما يفوق طاقتها خاصة في مدينة جوهانسبرج الرئيسية بينما يكافح العاملون في المجال الطبي الذين أرهقهم العمل لإيجاد أسرة كافية للمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن في الإجمال ما يزيد قليلا عن مليوني إصابة وأكثر من 60 ألف وفاة وفقا للبيانات الحكومية وتلقى اللقاح 3.3 مليون شخص من بين سكان البلاد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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