كورونا يقسو على تونس وينشط في المغرب.. ماذا عن الجزائر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قاسيا على تونس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ارتفعت وتيرة الإصابات اليومية في المغرب.

وسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و114 وفاة .



وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 432761، والوفيات 15179.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 844 ‬‭‬‬‬‬‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 789 ‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 532994.



وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل 9 وفيات جديدة ارتفاعا من حالتين الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9307.

أما الجزائر فأعلنت عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140550 .

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3735 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 97701 بعد تسجيل 321 .