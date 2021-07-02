كورونا يقسو على تونس وينشط في المغرب.. ماذا عن الجزائر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قاسيا على تونس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما ارتفعت وتيرة الإصابات اليومية في المغرب.
وسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 5882 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و114 وفاة .
وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 432761، والوفيات 15179.
كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 789 الخميس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 532994.
وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل 9 وفيات جديدة ارتفاعا من حالتين الخميس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9307.
أما الجزائر فأعلنت عن تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 140550 .
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3735 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 97701 بعد تسجيل 321 .