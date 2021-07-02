كيف يمكن للعلاج الطبيعى للجهاز التنفسي أن يساعد فى التغلب على مشاكل ما بعد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أكثر مشاكل التنفس شيوعًا التي يواجهها المرضى ما بعد كورونا هي ضيق التنفس، وفي بعض الأحيان يكون ضيق التنفس مصحوبًا بألم في الصدر، ويمكن للشخص أن يواجه هذه المشكلة حتى شهر إلى شهرين من الإصابة، ولكن ما الذي يحدث بالضبط؟ وكيف يمكن للعلاج الطبيعي للجهاز التنفسي أن يساعد المرضى في التغلب على مشكلة ضيق التنفس.

ضيق التنفس المرتبط بـ كورونا

عندما يهاجم فيروس كورونا جسمك، فإنه يضر بالخلايا الجيدة المسئولة عن المرونة وصحة الرئة، ووفقا لتقرير موقع " healthsite" تحدث عاصفة إطلاق السيتوكينات ثم عملية التهابية تحدث بالجسم، وهذا يسبب تورم الرئة وتكوين المخثرات الدقيقة.

تؤثر هذه العملية برمتها على نقل الأكسجين في الجسم، ويظل بعض المرضى بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة جدًا، ويمكن أن يعاني البعض الآخر من مشاكل خطيرة، ويمكن أن تكون هناك أعراض تنفسية علوية مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والتعب والحمى.

أكثر من 50٪ من المرضى يعانون من ضيق في التنفس وهو صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس. في بعض المرضى يكون مصحوبًا بسعال جاف أو سعال منتج.

تمارين التنفس للشفاء من كوروناوضعية الانبطاح:

بالنسبة للحالات الخفيفة إلى المتوسطة وحتى بعد كورونا، يمكن أن تؤدي تمارين التنفس إلى زيادة وظائف الرئة، ووفقًا للتوجيهات يمكن أن تساعد وضعية الانبطاح في زيادة تشبع الأكسجين، وتم استخدام وضعية الانبطاح أو الاستلقاء على المعدة في المرضى الذين يعانون من متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) لسنوات.

التنفس الحجابي:

للقيام بهذا التمرين، ضع إحدى يديك على المعدة والأخرى على أعلى الصدر، الآن يستنشق ببطء وبعمق، و الشيء المهم هو أن يديك يجب أن تتحرك للأمام، مما يعني أن بطنك يتوسع مع تحرك الحجاب الحاجز لأسفل ولا توجد حركة في يد الصدر أو تكون قليلة.

الزفير يكون عن طريق الفم ببطء ولفترة أطول، كرر ذلك 10 مرات كل ساعة، لا تفرط في إجرائها لأنها قد تسبب فرط التنفس مما يؤدي إلى دوخة خفيفة.

تمارين الحركة الصدرية:

هذه تمارين بسيطة لفتح أضلاعك وإدخال المزيد من الهواء في أجزاء الرئة، قف بشكل مستقيم؛ قم بتمديد كلتا يديك فوق رأسك، الآن انحنى جانبك الأيمن وخذ نفسًا عميقًا ، ثم قم بالزفير أثناء العودة. كرر ذلك على الجانب الأيسر. افعل ذلك من 5 إلى 10 مرات مرتين يوميًا.

كيفية استخدام مقياس التنفس التحفيزي لممارسة التنفس

مقياس التنفس التحفيزى هو جهاز لممارسة الجهاز التنفسي يُعطى عادة في أمراض الرئة، وهو متاح بسهولة وسهل الاستخدام، تحتاج إلى استرخاء الكتفين والجلوس بشكل مستقيم، قم بإغلاق محكم حول الفوهة واستنشق بعمق وببطء مشاهدة مقياس التدفق للحصول على ردود الفعل البصرية.