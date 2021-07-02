شكرا لقرائتكم خبر عن عادات سيئة تضر بصحة قلبك تجنبها.. أبرزها التوتر والإفراط بالنوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العادات السيئة نقوم بها دون أن ندرى أنها تؤثر سلبًا على صحة القلب الذى يعتبر أحد الأعضاء الحيوية فى جسم الإنسان وهو سر الحياة، لذلك لابد أن نكون على دراية بتلك العادات السلبية ومحاولة تجنبها للحفاظ على صحة القلب، وتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

7 عادات سيئة شائعة قد تؤدي إلى مشاكل في القلب: 1- التوتر والقلق

يمكن أن يكون للاضطراب والضغط الزائد الذى أصبح جزءًا من حياتنا اليومية تأثيرًا خطيرًا على صحة قلبك، لذلك يجب تخفيف تلك الضغوطات وعدم تركها تؤثر على صحتنا.

2- الجلوس من غير حركة طوال اليوم

للحفاظ على صحة قلبك، يجب عليك تحريك جسمك من وقت لآخر، حيث يضاعف الجلوس لفترات طويلة من خطر الإصابة بقصور القلب.

3- كثرة النوم

النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا مفيد للصحة، لكن الإفراط بعدد ساعات النوم والاستلقاء على السرير دون أداء أنشطة بدنية قد تكون أحد أسباب مشاكل القلب.

4- الغضب

عندما تكون غاضبًا يرتفع ضغط الدم وتزيد معدل ضربات القلب ما يترتب عليه خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

5- الإفراط في تناول الملح

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، وهو سبب شائع للمضاعفات المرتبطة بالقلب.

6- الأكل غير الصحي

قد يؤدي تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري من النوع 2 المرتبط بالمضاعفات المتعلقة بالقلب.

7- ممارسة الرياضة أكثر من اللازم

ممارسة الرياضة مفيدة للصحة، ولكن قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة إلى زيادة الضغط على القلب مما يؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب.