99 % من حالات كورونا الحرجة في السعودية لم تتلق اللقاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزارة الصحة السعودية، الجمعة، إن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال المدة من 28 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 7 يونيو/حزيران 2021.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1338 حالة مؤكدة وتعافي 1208 حالات.

وبلغ عدد الحالات النشطة 12288 حالة منها 1374 حالة حرجة, ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 490464، وحالات التعافي 470328 حالة, في حين تم تسجيل 16 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7848 حالة.