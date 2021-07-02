شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الكيتو دايت.. كيف يساعدك فى التخلص من دهون البطن بسرعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون من الصعب التخلص من الدهون الحشوية، والمعروفة أيضًا باسم دهون البطن، خاصة أنها تتركز بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، ومع ذلك، هناك حيلة غذائية رئيسية يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن "بسرعة"، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

الدهون الحشوية هي دهون الجسم المخزنة في التجويف البطني الذي يحتوي على عدد من الأعضاء الحيوية مثل الكبد والأمعاء والبنكرياس، ويمكن أن يتداخل تراكم الدهون في هذه المنطقة مع وظائف الجسم الحيوية، مما يؤدي إلى تطور الحالات المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب، ويمكنك التخلص من دهون البطن العنيدة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

فإذا كنت تريد أن تفقد دهون البطن بسرعة، التزم بالأطعمة التي تحتوي على أقل عدد من السعرات الحرارية، مثل الشوربة والسلطات الخضراء وغيرها.



دهون البطن

وتشهد العديد من الدراسات على فوائد النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية فى حرق الدهون الحشوية، حيث ثبت أن نظام كيتو الغذائي، وهو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، فعال جدًا فى فقدان دهون البطن، حيث يهدف هذا الدايت إلى إجبار جسمك على استخدام نوع مختلف من الوقود.

ويعتمد نظام الكيتو دايت على أجسام الكيتون، وهو نوع من الوقود ينتجه الكبد من الدهون المخزنة، وذلك بدلاً من الاعتماد على السكر الذي يأتي من الكربوهيدرات مثل الحبوب والبقوليات، وهذا يعنى أن الجسم يستخدم الدهون المخزنة لديه لإنتاج الطاقة.

وأشارت دراسة نشرت في مجلة Endocrine ، إلى أن إتباع نظام الكيتو الغذائي منخفض السعرات الحرارية شهد انخفاضًا في الدهون الحشوية بشكل ملحوظ على مدار عام كامل.

وتشير العديد من الأبحاث أيضًا إلى أن البروتين يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لفقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من الكربوهيدرات والدهون.