الطرق الصحيحة لتنظيف أنف الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 2 يوليو 2021 07:48 مساءً - تنظيف أنف طفلك لأول مرة، يمكن أن يكون الأمر مخيفاً وغالباً ما تكون هناك دموع، لكن لا تقلقي، سيصبح الأمر أسهل، نأمل أن تساعد هذه العلاجات المنزلية الطبيعية في جعل التجربة أقل إرهاقاً، وتساعدك على تنظيف أنف طفلك مثل المحترفين، توضحها الدكتورة إيمان عبدالعظيم استشاري الأطفال.

كيفية معرفة ما إذا كان أنف طفلك مسدوداً

بخلاف العلامات الواضحة لنزلات البرد أو العدوى، إذا كان طفلك يشخّر، أو يعاني من ضيق في التنفس، أو يجد صعوبة في الرضاعة أو سريع الانفعال؛ فقد يكون ذلك بسبب انسداد الأنف، علامة أخرى على احتقان طفلك هي عندما يتنفس طفلك من خلال فمه.

إذا كان طفلك ممتلئاً حقاً ويعاني من صعوبة في التنفس؛ فقد يكون الأمر مقلقاً بعض الشيء؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم وتناول الطعام، فيما يلي بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها تنظيف أنف طفلك؛ حتى يشعر كلاكما ببعض الراحة.

استخدمي قطرات أو رذاذ محلول ملحي

تنظيف الأنف

من أسهل الطرق لتنظيف أنف الطفل أو الرضيع، استخدام محلول ملحي للأنف، يعمل رذاذ الأنف عن طريق تخفيف المخاط؛ مما يسمح للأنف بالتخلص من الاحتقان وتخفيفه.

إذا لم تتمكني من الجري إلى المتجر للحصول على قطرات أو رذاذ محلول ملحي؛ فحاولي خلط كوب واحد من الماء الدافئ المصفى مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، تأكدي من تبريد المزيج تماماً قبل استخدامه.

حاولي إمالة رأس طفلك إلى الوراء ورش أو عصر بضع قطرات داخل الأنف، بعد ذلك، أتبعي ذلك ببعض الوقت على البطن أو بإمالة طفلك على جانبه؛ للسماح للمخاط بالتصريف، احتفظي بمنديل ورقي في متناول يدك لمسح أنفه.

جربي جلسة بخار

يمكن أن يعمل البخار معجزات لاحتقان الأنف، عن طريق تخفيف الاحتقان الجاف، جربي تبخير الحمام عن طريق تسخينه وترك البخار يتراكم في الحمام، اجلسي مع طفلك أو قومي بإرضاعه لمدة 20 دقيقة، جربي استخدام زيت النعناع أو زيت الأوكالبتوس الأساسي في الماء للمساعدة على التنفس بسهولة.

ضعي المرطب في غرفة الطفل

املأي جهاز ترطيب الهواء وشغليه في غرفة الطفل، حاولي استخدام دواء Vicks - فالرطوبة وحدها عند وضعه بالقرب من سرير الأطفال، يمكن أن يساعد الطفل على التنفس أثناء النوم، في الواقع؛ حتى عندما لا يكون طفلك مريضاً، يضيف المرطب الرطوبة إلى الهواء الجاف؛ مما يساعد في تخفيف التهاب الجلد الجاف.

وضعيات النوم للأنف المسدودة

إذا كنتِ مثل أي أم جديدة؛ فغالباً ما تستيقظين عدة مرات طوال الليل للاطمئنان على طفلك؛ خاصة إذا كان طفلك مريضاً، إذا كنتِ تخشين أن طفلك لا يتنفس جيداً؛ فحاولي رفع المرتبة عن طريق وضع منشفة ملفوفة أسفلها، والتي سترفع رأس الطفل برفق، تذكري عدم وضع الأشياء السائبة داخل السرير لتجنب مخاطر الاختناق.

إذا كنتِ تتطلعين إلى توفير الراحة أثناء النهار؛ فامنحي طفلك بعض الوقت الإضافي الذي يسمح له بالتخلص من المخاط.

التدليك الطبيعي للصدر

تدليك الرضيع

يمكنك عمل فرك طبيعي للصدر في المنزل باستخدام غسول كثيف وزيوت أساسية مثل: اللافندر والبابونج والأوكالبتوس؛ لمساعدة طفلك في حالة احتقان الأنف، إذا كنتِ ترغبين في التدليك بدون وصفة طبية؛ فهناك منتجات طبيعية يمكنك شراؤها، افركي كمية صغيرة على صدر طفلك لتهدئته لينام.

شفاط الأنف

شفاط أنف، بعض الأجهزة الأكثر شيوعاً المستخدمة اليوم هي شفاط الأنف، يعمل بشكل جيد مع تقنيات تنظيف الأنف الأخرى التي تمت مناقشتها بالفعل، على سبيل المثال، استخدمي القليل من رذاذ المحلول الملحي لتخفيف المخاط ومتابعة ذلك باستخدام شفاطة الأنف، سيؤدي ذلك حقاً إلى إخراج كل المواد اللزجة، وسيترك طفلك يتنفس بشكل أفضل.

لماذا الطبيعي هو الأفضل للأطفال

وفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، استجاب صانعو أدوية السعال والبرد دون وصفة طبية، لحكم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الذي يقضي بعدم إعطاء منتجاتهم للأطفال من دون سن الرابعة، عن طريق إزالتها من أرفف المتاجر، أظهرت الأبحاث أن هذه المنتجات لا تقدم فائدة كبيرة للأطفال الصغار، ويمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة محتملة، وفرصة كبيرة لجرعة زائدة عند مزجها مع أدوية أخرى، ولكن قبل تجربة أية وصفة، عليك أيضاً استشارة الطبيب المختص.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.