شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. جدد نشاطك وقوى ذاكرتك بـ 8 مشروبات صحية وقت الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الموجة الحارة التى تشهدها البلاد حاليا ودخول موسم الامتحانات هناك بعض المشروبات التى تحتوى على مركبات طبيعية منشطة للذهن وتدعم وظائف الدماغ، وتساعد على التركيز خاصة بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فى وقت الامتحانات من أجل إنجاز مهامهم وتحقيق النجاح، ووفقًا لتقرير منشور بموقع "Healthline" فإن هناك مجموعة من المشروبات مفيدة للتركيز والاستيعاب.

1- الشاي الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على محتوى أقل من الكافيين، إلا أنه يحتوى على مركبين مفيدين لتنشيط الذاكرة وتحسين الانتباه بما يفيد طلاب الثانوية العامة فى فترة الامتحانات، كما يساعد الشاى الأخضر على الاسترخاء ويمكن تناوله للحصول على نوم جيد ليلًا.

2- القهوة

القهوة أكثر مشروب معروف عنه بأنه منشط للذهن، وتأتي معظم فوائده من مادة الكافيين الذى قد يحسن التركيز واليقظة وهو آمن بمستويات تصل إلى 400 مجم يوميًا أى حوالى 4 أكواب (945 مل) من القهوة، وكذلك تحتوى على حمض الكلوروجينيك المضاد للأكسدة والذي قد يحسن صحة المخ أيضًا.

3- عصير البرتقال

غني بفيتامين سي، حيث يوفر كوب واحد (240 مل) 93٪ من القيمة اليومية التي يحتاجها الجسم من هذا الفيتامين، كما أنه مفيد جدًا لصحة الأعصاب ويساهم فى تعزيز أداء الذاكرة.

4- العصائر الخضراء

عبارة عن مزيج من الفواكه والخضراوات ذات اللون الأخضر، مثل السبانخ واللفت والخيار وكذلك من الفواكه التفاح الأخضر، حيث إن هذه العصائر تعمل على تعزيز الدماغ لأنها غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة العقل.

5- حليب الكركم

وهو معروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، عبارة عن مشروب دافئ يتم إضافة الكركم للحليب وتناوله، حيث يحتوى الكركم على مادة الكركمين المضادة للأكسدة والتي قد تزيد من إنتاج الجسم لعامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ (BDNF).

6- الماء

يستحوذ الماء على 75% من دماغ الانسان، لذا فان الإكثار من تناول الماء يساعدك على زيادة القدرة على التركيز وحفظ المعلومات واسترجاعها وقت الامتحان.

7- عصير البنجر

غنى بالحديد ويسهم في تدفق الدم إلى الدماغ مما يساعد في زيادة الانتباه والقدرة على التركيز وتقوية الذاكرة.

غنى بمركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة التي تسهم في تقوية الذاكرة وتنشيط الدماغ، ولكن يفضل تناوله قبل عدد ساعات طويلة من النوم حتى لا يسبب الأرق.